Эксперт: Зеленский и Вакарчук могут победить во втором туре

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук во втором туре выборов могут обойти действующего главу государства Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко.













«Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук являются такими соперниками и для Петра Порошенко, и для Юлии Тимошенко, которые могут выиграть во втором туре только потому, что имеют значительно меньший рейтинг недоверия», – сказал политолог.





Эксперт отметил, что критический рост недоверия к политическим элитам породил запрос на новых лидеров. Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук могут победить практически всех политиков хотя бы потому, что обычно во втором туре значительная часть избирателей голосует не «за», а «против».





«На этом фоне взошли звезды Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука. Их знает абсолютное большинство украинцев. К ним есть доверие – как к медийным фигурам и общественным деятелям», – добавил Владимир Фесенко.





При этом он отметил, что второе место Владимира Зеленского в президентских рейтингах не является сенсацией. Владимир Зеленский еще осенью вошел в тройку лидеров и дальше имел положительную динамику роста поддержки.





В пользу актера сыграл, в частности, его образ президента в сериале «Слуга народа». Часть украинцев отождествляют Владимира Зеленского с его героем.





Эксперт добавил, что после официального заявления о намерении баллотироваться в президенты Владимир Зеленский, безусловно, станет объектом жестких информационных атак, поиска компромата и грязных историй.





То же самое может случиться и со Святославом Вакарчуком, если он решит баллотироваться.