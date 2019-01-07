ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: Зеленский и Вакарчук могут победить во втором туре

08.01.2019 16:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук имеют огромный потенциал для победы на предстоящих президентских выборах в Украине.

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук во втором туре выборов могут обойти действующего главу государства Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Об этом заявил политический эксперт Владимир Фесенко.



«Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук являются такими соперниками и для Петра Порошенко, и для Юлии Тимошенко, которые могут выиграть во втором туре только потому, что имеют значительно меньший рейтинг недоверия», – сказал политолог.

Эксперт отметил, что критический рост недоверия к политическим элитам породил запрос на новых лидеров. Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук могут победить практически всех политиков хотя бы потому, что обычно во втором туре значительная часть избирателей голосует не «за», а «против».

«На этом фоне взошли звезды Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука. Их знает абсолютное большинство украинцев. К ним есть доверие – как к медийным фигурам и общественным деятелям», – добавил Владимир Фесенко.

При этом он отметил, что второе место Владимира Зеленского в президентских рейтингах не является сенсацией. Владимир Зеленский еще осенью вошел в тройку лидеров и дальше имел положительную динамику роста поддержки. 

В пользу актера сыграл, в частности, его образ президента в сериале «Слуга народа». Часть украинцев отождествляют Владимира Зеленского с его героем.

Эксперт добавил, что после официального заявления о намерении баллотироваться в президенты Владимир Зеленский, безусловно, станет объектом жестких информационных атак, поиска компромата и грязных историй. 

То же самое может случиться и со Святославом Вакарчуком, если он решит баллотироваться.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук имеют огромный потенциал для победы на предстоящих президентских выборах в Украине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Последствия пожара в Сморгонском районе, на котором погибли люди (+ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика