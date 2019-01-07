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Российский олигарх Прохоров дает "Евроопту" $47 млн

08.01.2019 16:03 — Разное | Партизан  
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ЗАО «Евроопт» (не путать с ООО «Евроторг») заключило соглашение об оказании инвестиционных услуг с Renaissance Securities Limited на $47 млн.

Вторая сторона сделки зарегистрирована на Кипре. Она аффилирована с российской «Ренессанс Капитал», которую в 2012 году купила группа «ОНЭКСИМ» олигарха Михаила Прохорова, пишет officelife.media

Сейчас Renaissance занимается инвестиционно-банковскими услугами на развивающихся рынках в различных странах. Например, открыты офисы в Африке.

Напомним, что ЗАО «Евроопт», по данным за 2016-й, связано с ООО «Евроторг» через Статус-банк. Также «Евроторг» выступает поручителем по облигациям «Евроопта». 

По данным публичной отчетности, вид деятельности ЗАО — производство электроэнергии тепловыми электростанциями. Компания стабильно показывает небольшую прибыль. В январе — сентябре 2018-го она составила 38 тыс. рублей.

 
 
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ЗАО «Евроопт» (не путать с ООО «Евроторг») заключило соглашение об оказании инвестиционных услуг с Renaissance Securities Limited на $47 млн.
 
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