officelife.media Вторая сторона сделки зарегистрирована на Кипре. Она аффилирована с российской «Ренессанс Капитал», которую в 2012 году купила группа «ОНЭКСИМ» олигарха Михаила Прохорова, пишет





Сейчас Renaissance занимается инвестиционно-банковскими услугами на развивающихся рынках в различных странах. Например, открыты офисы в Африке.





Напомним, что ЗАО «Евроопт», по данным за 2016-й, связано с ООО «Евроторг» через Статус-банк. Также «Евроторг» выступает поручителем по облигациям «Евроопта».





По данным публичной отчетности, вид деятельности ЗАО — производство электроэнергии тепловыми электростанциями. Компания стабильно показывает небольшую прибыль. В январе — сентябре 2018-го она составила 38 тыс. рублей.