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Бабушки не только вяжут: в Добруше задержали бабушку-рецидивистку

08.01.2019 15:43 — Разное | Партизан  
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На ее счету уже более 10 судимостей и, по всей вероятности, скоро будет еще одна.


В ночь на шестое января наряд Добушского РОВД выехал на сообщение о бытовом скандале. По пути следования сотрудники увидели на обочине фигуру с велосипедом и сумкой. 

Учитывая, что время позднее, на часах было 2.30, милицейский наряд подъехал, чтобы уточнить, не нужна ли помощь.

Когда оперативник вышел из машины, то сразу узнал в неизвестной фигуре ранее неоднократно судимую за совершение краж жительницу Добруша. 

Появление бабушки-рецидивистки темной ночью на дороге говорило об одном: или она шла на дело или уже возвращалась с похищенным.

Милиционеры доставили 65-летнюю женщину в РОВД. В ходе разбирательства выяснилось, что до задержания она успела побывать в дачном кооперативе, расположенном в урочище «Ларищево». 

Подозреваемая прошлась по летним домикам и хозяйственным постройкам, где отжимая дверь, где сбивая замок. Забирала с собой все, что попадется на глаза. 

Среди похищенного велосипед, ТВ-приставки, строительный инструмент, гвозди, аптечка. Даже дубовый веник, шампунь, бальзам и крем после бритья прихватила из бани.

Что касается личности задержанной, что добрушанка уже имеет более 10 судимостей. Первая датируется 1989 годом, последняя - 2014. И каждый раз за совершение хищений имущества.

В настоящее время с заявлениями в милицию обратилось четверо потерпевших, владельцев одного дачного дома и четырех хозяйственных построек. 

Добрушским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Республики Беларусь. Подозреваемая задержана, сообщает УВД Гомельского облисполкома. 

 
 
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На ее счету уже более 10 судимостей и, по всей вероятности, скоро будет еще одна.
 
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