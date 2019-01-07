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Забыли о харассменте. Эффектные наряды звезд на «Золотом глобусе»

08.01.2019 17:27 — Разное | Ежедневник  
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Забыли о харассменте. Эффектные наряды звезд на «Золотом глобусе»

В прошлом году «Золотой глобус» был скуп на цвета: звездные гости почти в едином порыве выбрали образы в черном цвете, чтобы поддержать жертв харассмента. В 2019-м красная дорожка стала куда затейливее.

Harper's Bazaar выбрал самые эффектные, запоминающиеся и удачные выходы селебрити. Леди Гага из «королевы монстров» играючи перевоплотилась в королеву вечера: певица и актриса не только получила награду за песню Shallow, ставшую саундтреком к фильму «Звезда родилась», но и произвела фурор в воздушном платье Valentino в причудливом оттенке перванш. Ирина Шейк не была номинирована на награды, но вызвала восхищенный выдох собравшихся, когда появилась перед фотографами в полупрозрачной «кольчуге» Atelier Versace. И, наконец, 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс заслуженно может принимать комплименты за смелый выход в изумрудном Elie Saab с высоким разрезом.









 
 
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В прошлом году «Золотой глобус» был скуп на цвета: звездные гости почти в едином порыве выбрали образы в черном цвете, чтобы поддержать жертв харассмента. В 2019-м...
 
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