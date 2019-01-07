Забыли о харассменте. Эффектные наряды звезд на «Золотом глобусе»





В прошлом году «Золотой глобус» был скуп на цвета: звездные гости почти в едином порыве выбрали образы в черном цвете, чтобы поддержать жертв харассмента. В 2019-м красная дорожка стала куда затейливее.

Harper's Bazaar выбрал самые эффектные, запоминающиеся и удачные выходы селебрити. Леди Гага из «королевы монстров» играючи перевоплотилась в королеву вечера: певица и актриса не только получила награду за песню Shallow, ставшую саундтреком к фильму «Звезда родилась», но и произвела фурор в воздушном платье Valentino в причудливом оттенке перванш. Ирина Шейк не была номинирована на награды, но вызвала восхищенный выдох собравшихся, когда появилась перед фотографами в полупрозрачной «кольчуге» Atelier Versace. И, наконец, 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс заслуженно может принимать комплименты за смелый выход в изумрудном Elie Saab с высоким разрезом.































