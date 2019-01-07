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Лукашенко наградил "Мисс Беларусь-2018" специальной премией

08.01.2019 16:46 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства, среди лауреатов – "Мисс Беларусь – 2018" Мария Василевич, сообщили в пресс-службе главы государства.

"По итогам 2018 года присуждены четыре премии "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере", - проинформировали в пресс-службе.

Высокой награды удостоен авторский коллектив в составе Юлии Быковой и Евгения Олейника, авторов музыки и текстов песен, "за воплощение темы малой родины в современном эстрадном искусстве, создание цикла высокохудожественных вокальных произведений патриотического направления".

Премия присуждена также коллективам Библейской комиссии Белорусской православной церкви и Секции по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви комиссии Божьего культа и дисциплины таинств при Конференции католических епископов в Беларуси за перевод с оригинальных языков и издание книг Нового Завета на белорусском языке, что способствует приумножению духовного наследия.

Коллектив Белорусского детского хосписа удостоен премии "За духовное возрождение" за активную деятельность в гуманитарной сфере, утверждение идей человеколюбия и милосердия, значительный вклад в создание национальной системы детской паллиативной медицинской помощи, строительство на благотворительной основе и организацию работы детского хосписа в поселке Опытный Минского района.

Награда также будет вручена коллективу Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития за значительный вклад в утверждение моральных традиций, идей человеколюбия и милосердия, реализацию мероприятий, направленных на социализацию лиц с ограниченными возможностями.

Кроме того, указами главы государства присуждены девять специальных премий президента деятелям культуры и искусства "за выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности".

Среди лауреатов - магистрант Института магистерской подготовки Белорусского государственного экономического университета, обладательница титулов "Мисс Беларусь – 2018" и "Мисс мира Европа" Мария Василевич. Она  удостоена награды "за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность", - сообщили в пресс-службе.

"Принятие указов является ярким свидетельством постоянного внимания государства к формированию в белорусском обществе здоровой духовной атмосферы, развитию белорусской культуры и искусства", - отмечается в сообщении.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства, среди лауреатов – "Мисс...
 
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