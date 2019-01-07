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Нюша показала новое фото маленькой дочки

08.01.2019 17:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Нюша показала новое фото маленькой дочки
Instagram


Певица Нюша опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото мужа Игоря Сивова с дочкой. Малышка родилась в ноябре прошлого года. Певица очень быстро пришла в форму и продемонстрировала фигуру поклонникам в социальных сетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама шпиЁн️ @igorsivovv #лапочкадочка

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)

Нюша подписала снимок: "Мама-шпион". Поклонники посчитали кадр очень милым и трогательным. На фоне ноги мужа - маленькая ножка дочери. Фанаты оставили добрые комментарии и пожелали ребенку здоровья.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Instagram Певица Нюша опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото мужа Игоря Сивова с дочкой. Малышка родилась в ноябре...
 
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