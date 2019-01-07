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Нюша показала новое фото маленькой дочки
08.01.2019 17:57 — Разное | Аргументы и факты
Нюша подписала снимок: "Мама-шпион". Поклонники посчитали кадр очень милым и трогательным. На фоне ноги мужа - маленькая ножка дочери. Фанаты оставили добрые комментарии и пожелали ребенку здоровья.
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Instagram Певица Нюша опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото мужа Игоря Сивова с дочкой. Малышка родилась в ноябре...
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