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Романчук объяснил, кто является главным бенефициаром "оршанского офшора"
Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY
— Оршанский район получил особый статус привилегированного, обласканного национальным правительством и Александром Лукашенко района. Мощный пакет индивидуальных, точечных (для отдельно взятого района страны) льгот для всех, кто работает и решится работать в Оршанском районе, — напомнил Ярослав Романчук на своей странице в
Экономист убежден, что главным бенефициаром созданного на Оршанщине офшора является конкретное предприятие:
— Всё выше перечисленное — результат мощного лоббирования, в первую очередь, ООО «Бремино групп» (создана в 2013-м). Эта мощная коммерческая структура с очень солидными связями среди дисижнмейкеров Беларуси, реализует масштабный промышленно-логистический комплекс в Болбасово (Оршанский район). Как раз она должна его запустить до 2023 года включительно. Именно она будет основных бенефициаром тех больших ресурсов (~$ 1 – 1,2 млрд.), которые будут закачаны в Оршанский район в льготном режиме, который до сих пор удалось пробить разве что «Великому китайскому камню». По сути дела, ООО «Бремино групп» становится для транспортно-логистической деятельности Беларуси тем, чем «Беларуснефть» — для розничного рыка нефтепродуктов.
А вот для других коммерческих частных организаций, воспользоваться льготами, привилегиями в Оршанском районе до 204 года будет проблематично, считает эксперт. И вот почему:
1) период 2019-2023 — слишком мало времени для реализации серьёзного инвестиционного производственного проекта;
2) договориться простому инвестору без связей с VIP-начальниками национального и Оршанского уровня о доступе к земле, недвижимости и активам будет гораздо сложнее, чем структурам со связями в ООО «Бремино групп» и других схожих структурах;
3) права собственности всё равно остаются уязвимыми, а суды — предвзятыми;
4) платёжная дисциплина остаётся слабым звеном;
5) условия конкуренции на внутреннем рынке остаются неравными;
6) частный малый, средний бизнес остаётся уязвимым к действиям десятков контрольных органов, которые при желании, особенно больших конкурентов, всегда готовы резко увеличить издержки деятельности бизнеса;
7) кредитные ресурсы остаются очень дорогими, а альтернативные источники финансирования инвестиционных проектов практически не развиты.
8) инвестиционная, правовая репутация Беларуси остаётся неблагоприятной. Серьёзные инвесторы предпочитают работать не по льготам президента (тут сегодня дал, завтра забрал), а по общему национальному законодательству.
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Независимый экономист высказал предположение о том, кто выиграет от создания офшора на родине Лукашенко.
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