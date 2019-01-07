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— напомнилна своей странице вЭкономист убежден, что главным бенефициаром созданного на Оршанщине офшора является конкретное предприятие:— Всё выше перечисленное — результат мощного лоббирования, в первую очередь, ООО «Бремино групп» (создана в 2013-м). Эта мощная коммерческая структура с очень солидными связями среди дисижнмейкеров Беларуси, реализует масштабный промышленно-логистический комплекс в Болбасово (Оршанский район). Как раз она должна его запустить до 2023 года включительно. Именно она будет основных бенефициаром тех больших ресурсов (~$ 1 – 1,2 млрд.), которые будут закачаны в Оршанский район в льготном режиме, который до сих пор удалось пробить разве что «Великому китайскому камню». По сути дела, ООО «Бремино групп» становится для транспортно-логистической деятельности Беларуси тем, чем «Беларуснефть» — для розничного рыка нефтепродуктов.А вот для других коммерческих частных организаций, воспользоваться льготами, привилегиями в Оршанском районе до 204 года будет проблематично, считает эксперт. И вот почему:1) период 2019-2023 — слишком мало времени для реализации серьёзного инвестиционного производственного проекта;2) договориться простому инвестору без связей с VIP-начальниками национального и Оршанского уровня о доступе к земле, недвижимости и активам будет гораздо сложнее, чем структурам со связями в ООО «Бремино групп» и других схожих структурах;3) права собственности всё равно остаются уязвимыми, а суды — предвзятыми;4) платёжная дисциплина остаётся слабым звеном;5) условия конкуренции на внутреннем рынке остаются неравными;6) частный малый, средний бизнес остаётся уязвимым к действиям десятков контрольных органов, которые при желании, особенно больших конкурентов, всегда готовы резко увеличить издержки деятельности бизнеса;7) кредитные ресурсы остаются очень дорогими, а альтернативные источники финансирования инвестиционных проектов практически не развиты.8) инвестиционная, правовая репутация Беларуси остаётся неблагоприятной. Серьёзные инвесторы предпочитают работать не по льготам президента (тут сегодня дал, завтра забрал), а по общему национальному законодательству.