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Умереть богатым. Что не так в эффекте латте

08.01.2019 18:10 — Разное | Ежедневник  
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Умереть богатым. Что не так в эффекте латте

фото: snob.ru

В интернете гуляет история про девушку, которая каждый день выпивает в кафе чашку кофе. Далее там аргументируется мысль, что если бы она не пила кофе, а инвестировала эти деньги, то к выходу на пенсию у неё накопилось бы много-много миллионов.

Меня часто спрашивают, какой системой финансового учёта я пользуюсь.

Этот вопрос ставит меня в тупик. Ну да, я же гуру в теме психологии денег, должна пользоваться самой продвинутой системой…

Но мой ответ тоже ставит в тупик собеседников. Я не пользуюсь никакой системой. И сейчас объясню, почему.

В интернете гуляет история про девушку, которая каждый день выпивает в кафе чашку кофе. Далее там аргументируется мысль, что если бы она не пила кофе, а инвестировала эти деньги, то к выходу на пенсию у неё накопилось бы много-много миллионов.

Эта история не нравится мне по трём причинам. Во-первых, это не работает. Во всех подобных рассказах про инвестирование и сложные проценты не пишут, что процент инфляции всегда больше процента по вкладу. То есть, если ваши деньги лежат в банке, то они не растут, а обесцениваются. Просто медленнее, чем если бы они были спрятаны под матрас :)

А чтобы вложить деньги под процент, перекрывающий уровень инфляции, нужно хорошо разбираться в инвестировании. И у нашей «кофейной девушки» это вряд ли получится.

Во-вторых — и это самое главное — я принципиально против того, чтобы лишать себя всех удовольствий, развлечений и приятностей.

Представьте себе — вы тратите деньги только на самое необходимое.

Не ходите в салоны красоты, не делаете маникюр, отпускаете длинные волосы и подстригаете их сами.

Одежды — минимум. Покупаете одно новое платье и одну пару обуви в год. Старые вещи носите, пока не появятся дыры.

Продукты — только «потребительская корзина». Никаких деликатесов и «вкусняшек».

Про кафе даже не думаете. Питаетесь исключительно дома.

Передвигаетесь на общественном транспорте. Никаких такси, никакого личного авто.

Из развлечений — книги, телевизор, интернет. Никаких кино, театров, концертов. Можно ходить на бесплатные выставки и  мастер-классы.

Все затраты каждый день учитываются и заносятся в специальную программу. У нас всё точно.


Сэкономленные средства вносятся на накопительный счёт в банк. Для того чтобы — миг триумфа! — к выходу на пенсию вы стали богатым человеком (хотя я уже объяснила, почему это не работает).

Ну и как вам, нравится такая жизнь? Мне — точно нет.

Есть ещё третья причина, по которой мне не нравится эта история. Существуют две принципиально разные установки по отношению к богатству. Первая установка — меньше тратить. Вторая — больше зарабатывать. Для богатого человека важны обе — в правильном балансе.

Вся эта история — про «меньше тратить». На самом деле, это может быть хорошим советом, если вы миллионер-транжира, который сорит деньгами направо и налево. Или у вас хороший доход, но вы не вылезаете из кредитов. Но если вы зарабатываете меньше тысячи долларов в месяц и экономите на продуктах — эта установка не приведёт вас к богатству.

Да, вам нужно больше зарабатывать. И в истории про кофе об этом не говорится ничего. Хотя в случае с нашей девушкой нужно в первую очередь подумать, как повысить уровень дохода. Глупо думать об инвестировании, зарабатывая 20 000 рублей в месяц.

Нет, я не против инвестирования. Но, во-первых, я считаю, что самая выгодная инвестиция — это инвестиция в себя: в свои знания, умения, компетенции.

Во-вторых, у вас должны быть деньги на инвестирование и деньги на удовольствия.  А если вам не хватает на то и другое, то выход — больше зарабатывать. Тем более, что для этого у вас есть множество возможностей.

А «экономию на спичках» давайте оставим кому-нибудь другому. Пусть наша жизнь будет богатой!

Ольга Юрковская, Сноб

 
 
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В интернете гуляет история про девушку, которая каждый день выпивает в кафе чашку кофе. Далее там аргументируется мысль, что если бы она не пила кофе, а...
 
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