В Австралии из-за ядовитых медуз пострадали более 20 человек

Порядка 22 человек получили ожоги ядовитой медузы «ируканджи» в Австралии, передает телеканал SBS.

Это произошло в штате Квинсленд на северо-востоке страны, уточняет СМИ. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным австралийской службы консультаций по вопросам ожогов медуз, в этот раз число пострадавших более чем в два раза превышает средний показатель за 10 лет.

Помимо этого, с 1 декабря 2018 года по 7 января 2019 года более 22,2 тысячи человек обратились к врачам после ожогов от сифонофора «португальский кораблик».

Отметим, что медуза «ируканджи» размером не больше арахиса, однако ее щупальца довольно длинные и могут достигать одного метра. Ожог этой медузы вызывает у человека боль по всему телу, тошноту, схватки, высокую температуру и нервные расстройства.