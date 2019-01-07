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В Австралии из-за ядовитых медуз пострадали более 20 человек

08.01.2019 19:32 — Разное | Аргументы и факты  
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В Австралии из-за ядовитых медуз пострадали более 20 человек
pixabay.com

Порядка 22 человек получили ожоги ядовитой медузы «ируканджи» в Австралии, передает телеканал SBS.

В Австралии из-за ядовитых медуз пострадали более 20 человек Ученые назвали плаванье в море опасным для здоровья

Это произошло в штате Квинсленд на северо-востоке страны, уточняет СМИ. Всех пострадавших госпитализировали.

По данным австралийской службы консультаций по вопросам ожогов медуз, в этот раз число пострадавших более чем в два раза превышает средний показатель за 10 лет.

Помимо этого, с 1 декабря 2018 года по 7 января 2019 года более 22,2 тысячи человек обратились к врачам после ожогов от сифонофора «португальский кораблик».

Отметим, что медуза «ируканджи» размером не больше арахиса, однако ее щупальца довольно длинные и могут достигать одного метра. Ожог этой медузы вызывает у человека боль по всему телу, тошноту, схватки, высокую температуру и нервные расстройства.  

 
 
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Число пострадавших более чем в два раза превышает средний показатель за 10 лет
 
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