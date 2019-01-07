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Минское «Динамо» играет дома с братиславским «Слованом». Онлайн матча

08.01.2019 19:26 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит последний матч рождественской домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — братиславский «Слован.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Отметим, что в этом сезоне команды между собой уже встречались. В Минске динамовцы одержали волевую победу — 2:1. Сейчас белорусский клуб занимает десятое место в Западной конференции, а «Слован» — последнее. Впрочем, и у «зубров», и у «орлов» шансов на плей-офф практически нет.

В последних играх динамовцы в упорной борьбе уступили СКА (0:2) и ЦСКА (1:2). Что касается словаков, то они и вовсе не забросили в 2019 году ни одной шайбы, а недавно лишились одного из лидеров команды Михала Ржепика. Чех перешел в подольский «Витязь».

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Блум (А), Степанов — Терещенко (К) — А. Костицын; Лисовец — Хенкель, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Готовец, Когалев — Ковыршин — С. Костицын; Китаров (А) — Волков — Гаврус; Литвинов

«Слован»: Чилиак (Штепанек); Серсен (К) — Яношик, Червены — Сукел — Лунтер; Клок — Грман, Чипчура — Таффе — Рау; Желинас — Бачик, Грнка — Буц — Лампер; Слобода — Бэйли — Еглич; Шварни, Баранов.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» проводит последний матч рождественской домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» - братиславский «Слован.
 
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