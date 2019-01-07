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Иностранцы раскупили билеты на ЧЕ по фигурному катанию в Минске

08.01.2019 17:57 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта belta.by
Иностранные болельщики купили около 40% билетов на чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске.

Активнее всего квитки приобретают поклонники этого вида спорта из России, Украины и стран Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусском союзе конькобежцев (БСК).

Белорусские болельщики купили более 60% билетов. Всего на чемпионат реализовано уже 85%. Как отметили в оргкомитете, на 25, 26 и 27 января планируется выпустить дополнительные билеты на верхний ярус "Минск-Арены".

В рамках чемпионата Европы в Минск впервые приедут ведущие фигуристы континента и мира. Среди них олимпийская чемпионка Алина Загитова (Россия), двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес (Испания), трехкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция).

Церемония открытия чемпионата состоится 23 января. Соревнования будут проходить 23-26 января. Официальные тренировки зрители смогут посетить 21 и 22 января. Закроет чемпионат 27 января гала-концерт с участием призеров соревнований.

Организаторы отмечают, что билеты на чемпионат Европы в Минске - самые доступные за последние 10 лет. Абонемент на все мероприятия чемпионата стоит от Br100 до Br250. Абонементы на отдельные дни (включая тренировки) - от Br5 до Br50.

 
Теги: Минск
 
 
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Иностранные болельщики купили около 40% билетов на чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске.
 
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