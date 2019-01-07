Лебедько: Алексиевич могла бы стать единым кандидатом. Алексиевич: Красивая фантазия



Светлана Алексиевич. Фото: TUT.BY

naviny.by

считает, чтомогла бы стать двигателем изменений в Избирательный кодекс хотя бы потому, что родилась за пределами Беларуси (на территории Украины — Ред.) и, по действующему законодательству, не может быть зарегистрирована кандидатом в президенты.— объяснилсвою идею Лебедько.По его мнению, личность нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич могла бы стать тем толчком, который бы заставил многих задуматься о несовершенстве избирательной системы в стране, а также способствовала бы восстановлению интереса к политике.Мы обратились к писательнице с просьбой прокомментировать предложение Анатолия Лебедько.— ответила Светлана Александровна. —Светлана Алексиевич убеждена, что достойную кандидатуру можно найти и среди нынешних политиков.сказала Светлана Алексиевич.