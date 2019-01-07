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МВД создает сайт для автовладельцев, на котором можно будет проверять штрафы по камерам
Иллюстративное фото
После процедуры регистрации, зайдя в личный кабинет, они смогут найти не только информацию о наличии или отсутствии штрафа, но и детали: где было допущено нарушение, насколько была превышена скорость (напомним, сейчас на сайте МВД доступны лишь данные о наличии или отсутствии штрафа).
О том, что белорусы скоро смогут проверять свои штрафы через интернет, МВД сообщило в ответе на
В ответе министерство огорчило тех, кто ратовал за рассылку извещений простыми письмами. Однако, хочется думать, приободрило тех, кто отдает предпочтение современным интернет-технологиям. Правда, когда конкретно появится сайт, не сообщается.
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Правда, когда конкретно появится сайт, не сообщается.
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