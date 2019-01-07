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Рыковцева: "Путин под Рождество слушал в храме молитву об избавлении от себя самого"

08.01.2019 17:40 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости
Обозреватель Радио Свобода Елена Рыковцева посмотрела сюжет российского телевидения о рождественской службе с участием президента.

Впечатлениями она поделилась на своей странице в Фейсбуке:

«Вести» показывают Путина на рождественской службе в храме. Рыбачки Сони рядом с ним больше нет. Только дети. Конечно чужие.

— Одну девочку он приобнял за плечи,— говорит корреспондент.

Потом он подойдет к этой девочке с микрофоном и спросит: «Почему ты так пристально смотрела на Путина?»

— Потому что я хотела увидеть, как он на меня смотрит! — трепетно отвечает девочка.

Но корреспондент почему-то не уточняет у нее, и как же это Путин на нее посмотрел. Он объявляет, что «а сейчас звучит молитва об избавлении братской нам Украины от распрей».

Прикиньте?! Путин под Рождество слушал в санкт-петербургском храме молитву об избавлении от себя самого».
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Обозреватель Елена Рыковцева посмотрела сюжет о рождественской службе с участием президента.
 
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