Астероид апокалипсиса. Спасут ли нас?

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«Газета.Ru»

Первой реальной попыткой потренироваться в активном воздействии на опасные астероиды станет необычная космическая миссия NASA, детали которой прорабатываются в настоящее время — Double Asteroid Redirection Test (DART).

Целью миссии DART выбран астероид (65803) Дидим, небольшой быстро вращающийся околоземный астероид из группы аполлонов, орбита которого пересекает орбиту не только Земли, но и Марса.