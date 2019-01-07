|
«С удовольствием вернемся сюда»: Минск прощается с участниками Рождественского турнира
Новости Беларуси. В национальном аэропорту 8 января провожают участников Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хоть главный трофей остается в Беларуси, гости покидают нашу страну с багажом впечатлений. Уровень любительского турнира на этот раз был одним из самых высоких за всю историю первенства. Составы команд усилили звезды НХЛ – Дайнюс Зубрус, Йозеф Штумпел, Андрей Николишин, Дмитрий Христич. Участники продолжают обсуждать результаты Хоккейного форума, собравшего спортивных функционеров из разных стран.
Йозеф Штумпел, игрок сборной Словакии:
Томмазо Теофоли, игрок сборной Международной федерации хоккея:
Яркий финал Рождественского турнира состоялся 7 января. На льду встретились команда Президента Беларуси и сборная России. В
Подвели итоги и для будущих звезд хоккея. В финале «Золотой шайбы» команда «Грифонов»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В национальном аэропорту 8 января провожают участников Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)