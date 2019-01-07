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«С удовольствием вернемся сюда»: Минск прощается с участниками Рождественского турнира

08.01.2019 19:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В национальном аэропорту 8 января провожают участников Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С удовольствием вернемся сюда»: Минск прощается с участниками Рождественского турнира

И хоть главный трофей остается в Беларуси, гости покидают нашу страну с багажом впечатлений. Уровень любительского турнира на этот раз был одним из самых высоких за всю историю первенства. Составы команд усилили звезды НХЛ – Дайнюс Зубрус, Йозеф Штумпел, Андрей Николишин, Дмитрий Христич. Участники продолжают обсуждать результаты Хоккейного форума, собравшего спортивных функционеров из разных стран.

«С удовольствием вернемся сюда»: Минск прощается с участниками Рождественского турнира

Йозеф Штумпел, игрок сборной Словакии:
Я думаю, что самое главное – чтобы хорошие игроки сюда приезжали и показывали, как им нравится хоккей, что они занимаются хоккеем. Чтобы они были довольны, посмотрели этих мастеров.

«С удовольствием вернемся сюда»: Минск прощается с участниками Рождественского турнира

Томмазо Теофоли, игрок сборной Международной федерации хоккея:
Финал был замечательным. Невероятная церемония закрытия. Беларусь – поистине хоккейная страна. Я благодарен вашему Президенту и Белорусской федерации хоккея за приглашение. На семинарах здесь было представлено много федераций. Такой обмен опытом очень важен для дальнейшего развития хоккея. Мы наслаждались этими днями в Минске и с удовольствием вернемся сюда.

«С удовольствием вернемся сюда»: Минск прощается с участниками Рождественского турнира

Яркий финал Рождественского турнира состоялся 7 января. На льду встретились команда Президента Беларуси и сборная России. В захватывающем матче наша дружина победила со счетом 8:5. Тройку лидеров турнира замкнула Финляндия.

«С удовольствием вернемся сюда»: Минск прощается с участниками Рождественского турнира

Подвели итоги и для будущих звезд хоккея. В финале «Золотой шайбы» команда «Грифонов» обыграла горецкий «Сокол».
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В национальном аэропорту 8 января провожают участников Рождественского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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