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Напавший на школьников в Пекине оказался сотрудником образовательного учреждения

08.01.2019 18:47 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Стали известны и другие подробности инцидента. Например, что атаку он совершил из чувства мести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напавший на школьников в Пекине оказался сотрудником образовательного учреждения

Как выяснилось, мужчина получил отказ в продлении контракта. После этого он взял молоток и набросился на детей. Пострадали 20 школьников. Все они госпитализированы. Трое серьезно ранены.
 
 
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Новости Китая. Стали известны и другие подробности инцидента. Например, что атаку он совершил из чувства мести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как...
 
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