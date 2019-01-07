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«Надо просто много работать. Хотеть работать»: рассказываем об лауреатах премии «Белорусский спортивный Олимп»
Новости Беларуси. Легкоатлетка, журналист и тренер. 8 января стали известны имена обладателей специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе лауреатов тренер по прыжкам на батуте Ирина Барановская. За 30 лет талантливый педагог разглядела, а потом и воспитала десятки спортсменов. Ангелина Хотян, Артур Микишко, Артем Жук, Алексей Дудоров – это имена воспитанников Ирины Барановской, а еще чемпионов и призеров престижных международных стартов.
Ирина Барановская, старший тренер-преподаватель по спорту отделения прыжков на батуте СДЮШОР № 3 Гродно:
Алена Петракова, учащаяся СДЮШОР № 3 Гродно:
Заслуженная премия и у спортсмена-инструктора национальной команды по легкой атлетике Ольги Мазуренок. Вряд ли можно забыть, какой ценой белоруске досталось золото марафона на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Наша бегунья завершила дистанцию, несмотря на кровотечение. О героической победе тогда говорил весь спортивный мир. В котором, кстати, Ольга Мазуренок заявила о себе не так давно: второе место в командном чемпионате Европы-2015, четвертое – в марафонском беге на Олимпийских играх в Рио.
Еще одна награда у того, кто не покоряет Олимп, а уже несколько десятков лет рассказывает и показывает все спортивные победы – наш коллега, завотделом спортивного вещания телеканала ОНТ, Борис Герстен также удостоен спецпремии.
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«Надо просто много работать. Хотеть работать»: рассказываем об лауреатах премии «Белорусский спортивный Олимп»
Новости Беларуси. Легкоатлетка, журналист и тренер. 8 января стали известны имена обладателей специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп»,...
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