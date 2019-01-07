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«Надо просто много работать. Хотеть работать»: рассказываем об лауреатах премии «Белорусский спортивный Олимп»

08.01.2019 18:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Легкоатлетка, журналист и тренер. 8 января стали известны имена обладателей специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо просто много работать. Хотеть работать»: рассказываем об лауреатах премии «Белорусский спортивный Олимп»

В числе лауреатов тренер по прыжкам на батуте Ирина Барановская. За 30 лет талантливый педагог разглядела, а потом и воспитала десятки спортсменов. Ангелина Хотян, Артур Микишко, Артем Жук, Алексей Дудоров – это имена воспитанников Ирины Барановской, а еще чемпионов и призеров престижных международных стартов.

«Надо просто много работать. Хотеть работать»: рассказываем об лауреатах премии «Белорусский спортивный Олимп»

Ирина Барановская, старший тренер-преподаватель по спорту отделения прыжков на батуте СДЮШОР № 3 Гродно:
Надо просто много работать. Хотеть работать. Хотеть, чтобы дети твои были достойны. Мне было интересно, чтобы они научились, чтобы они запрыгали. Наверное, чтобы выступили хорошо на соревнованиях. Ну а потом это все с каждым годом улучшалось и улучшалось – вот, наверное, какой-то такой результат.

«Надо просто много работать. Хотеть работать»: рассказываем об лауреатах премии «Белорусский спортивный Олимп»

Алена Петракова, учащаяся СДЮШОР № 3 Гродно:
У нее есть такой шарм, что она может подойти к любому человеку. Не важно, какой характер у человека – она подходит к нему, все объяснит идеально, каждому уделит время. И я считаю, что она достойна этой премии, потому что она тот человек, который здесь держит весь зал.

«Надо просто много работать. Хотеть работать»: рассказываем об лауреатах премии «Белорусский спортивный Олимп»

Заслуженная премия и у спортсмена-инструктора национальной команды по легкой атлетике Ольги Мазуренок. Вряд ли можно забыть, какой ценой белоруске досталось золото марафона на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Наша бегунья завершила дистанцию, несмотря на кровотечение. О героической победе тогда говорил весь спортивный мир. В котором, кстати, Ольга Мазуренок заявила о себе не так давно: второе место в командном чемпионате Европы-2015, четвертое – в марафонском беге на Олимпийских играх в Рио.

«Надо просто много работать. Хотеть работать»: рассказываем об лауреатах премии «Белорусский спортивный Олимп»

Еще одна награда у того, кто не покоряет Олимп, а уже несколько десятков лет рассказывает и показывает все спортивные победы – наш коллега, завотделом спортивного вещания телеканала ОНТ, Борис Герстен также удостоен спецпремии.
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Легкоатлетка, журналист и тренер. 8 января стали известны имена обладателей специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп»,...
 
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