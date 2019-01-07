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Министр Равков: Контрактная армия не в состоянии защитить свое государство

08.01.2019 19:32 — Разное | Партизан  
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Министр обороны Андрей Равков выступил со статьей в журнале «Беларуская думка» о развитии белорусских Вооруженных сил.


Андрей Равков. Фото zviazda.by.

В статье Равков много цитирует Александра Лукашенко, а также выражает опасение в связи с размещением сил НАТО в граничащих с Беларусью государствах. Впрочем, Равков полагает, что это «пока не оказывает существенного влияния на региональный баланс сил». Хотя и «выступает в качестве дополнительного риска военной безопасности нашей страны».


О возможной угрозе для Беларуси с другого направления министр предсказуемо не упомянул. Напротив, в позитивном ключе освещаются совместные учения «Щит Союза — 2019». Минобороны за минувший год заключило 19 контрактов с представителями оборонно-промышленного комплекса России.

Много внимания министр уделил теме профессиональной армии. По его словам, служба в Беларуси останется срочной, поскольку контрактная армия не в состоянии защитить свое государство.

«Следует понимать, что армии, укомплектованные только на основе контрактной системы, предназначены для выполнения так называемых экспедиционных задач и по определению не смогут защитить собственное государство, ибо войны по защите Отечества ведутся и выигрываются только народами», — отмечает Равков.

По его словам, «в современной войне ни 50 тыс., ни даже 80 тыс. «профессионалов» не сыграют никакой роли». Поэтому в мирное время особенно важна «всесторонняя подготовка к проведению войсковой мобилизации и готовность к стратегическому развертыванию в рамках перевода страны на условия военного времени».

Равков считает, что все проблемы в армии решаемы, так как есть самое главное — люди, «настоящие профессионалы и патриоты».


 
 
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Министр обороны Андрей Равков выступил со статьей в журнале «Беларуская думка» о развитии белорусских Вооруженных сил.
 
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