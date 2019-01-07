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Темнокожая лесбиянка ушла из спорта ради смены пола

08.01.2019 19:27 — Разное | Партизан  
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Шведская гандболистка Луиза Санд решила оставить спорт ради операции по смене пола. Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на подкаст Utkast.

Фото: Instagram Луизы Санд

Темнокожая спортсменка, являющаяся открытой лесбиянкой, объяснила, что чувствовала себя очень плохо в последнее время и теперь поняла, почему. «Я родилась не в том теле <...> Всегда чувствовала себя как Луи Санд, а не Луиза», — сказала гандболистка. Она отметила, что впереди у нее тяжелый период, но в конце концов она будет чувствовать себя лучше.

Санд завершила карьеру в возрасте 26 лет. Она играла за французские клубы, выступала за сборную Швеции.

В ноябре 2017 года ушел из спорта бывший футболист сборной США Робби Роджерс — первый открытый гей в американских высших спортивных лигах. В прощальном письме он призвал других спортсменов не скрывать своих чувств и совершить каминг-аут.


 
 
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Шведская гандболистка Луиза Санд решила оставить спорт ради операции по смене пола. Об этом сообщает газета Expressen со ссылкой на подкаст Utkast.
 
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