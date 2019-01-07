Темнокожая лесбиянка ушла из спорта ради смены пола

Фото: Instagram Луизы Санд





Темнокожая спортсменка, являющаяся открытой лесбиянкой, объяснила, что чувствовала себя очень плохо в последнее время и теперь поняла, почему. «Я родилась не в том теле <...> Всегда чувствовала себя как Луи Санд, а не Луиза», — сказала гандболистка. Она отметила, что впереди у нее тяжелый период, но в конце концов она будет чувствовать себя лучше.





Санд завершила карьеру в возрасте 26 лет. Она играла за французские клубы, выступала за сборную Швеции.





В ноябре 2017 года ушел из спорта бывший футболист сборной США Робби Роджерс — первый открытый гей в американских высших спортивных лигах. В прощальном письме он призвал других спортсменов не скрывать своих чувств и совершить каминг-аут.



