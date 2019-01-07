Как Катя из Минска в 8 лет стала чемпионкой мира по шахматам

SPORT.TUT.BY об отказе проекту «Лучше всех», слезах детей в шахматах, контракте девочки со спортшколой и ее победах над взрослыми с форой. Катя и ее мама поведалиоб отказе проекту «Лучше всех», слезах детей в шахматах, контракте девочки со спортшколой и ее победах над взрослыми с форой.





«Под Катю готовятся, смотрят ее дебюты. Она уже достаточно известная девочка»





В уходящем году Катя Зубковская была лучше сверстниц в блице на минском первенстве мира по быстрым шахматам среди кадетов. Ее медаль стала единственной золотой для Беларуси. В декабре по итогам формирования списка стипендиатов Президентского спортивного клуба Катю признали самой молодой участницей программы за все время.





Чуть раньше, летом, то есть сразу после победы на ЧМ, российские продюсеры звали девочку на программу «Лучше всех».





— В Москву ехать только из-за передачи?! Это вообще уже, — широко раскрыла глаза Катюша. Она привыкла путешествовать ради турниров, а не отдыха.





— Катя, а если бы Первый канал предложил тебе сыграть с Сергеем Карякиным, чемпионом мира по блицу? — спрашиваем мы. Кстати, Карякину присвоили звание гроссмейстера в возрасте 12 лет и 211 дней, что является мировым рекордом. Белорусская девочка-вундеркинд стремится повторить или приблизиться к достижению.





— С Карлсеном (действующим чемпионом мира и первым в истории абсолютным чемпионом мира по шахматам. — Прим. ред.), — поставила условие Катя.





Она мечтает однажды обыграть норвежского мастера. Кажется, что подобное невозможно. Но таким же невозможным еще недавно виделось соперничество Кати с экс-претендентом на звание чемпиона мира по классическим шахматам Борисом Гельфандом. Весной Гельфанд заглянул в Минск , на свою историческую родину, после 20 лет эмиграции в Израиле и провел с детишками сеанс одновременной игры. Катя продержалась с ним до 25-го хода и не вылетела первой среди всех участников, а это для родителей девочки имело значение.





Кате было пять лет, когда дедушка Валерий Крюков познакомил ее с шахматами. Играя с внучкой сегодня, дедушка получает большую фору. У Кати нет ферзя и коня, и у нее стандартные 3 минуты на ходы, тогда как дедушке отводится на раздумья 15 минут. Мама девочки Елена считает такую практику полезной, ведь умение играть без ферзя — большое преимущество: другие дети ревут, теряя эту фигуру. Катя уверена в себе и была бы не прочь на щадящих для взрослых условиях играть с дедушкой на рубль, а с отцом — на два рубля за победу.





В продолжение темы матчей со звездами мы организовали для Кати встречу с Владимиром Пугачем, фронтменом группы « Морс». Будучи большим фанатом шахмат, он выступил нашим экспертом и сыграл с девчушкой. Увы, в этом противостоянии силы были неравны. Владимир смеялся над своими промахами в блице и отмечал остроту ума девочки.





Вот пример их диалога.









— Опять «зевнул» какую-то фигуру, по-моему, — настороженно отметил Владимир.





— Есть вариант, когда можно все исправить, — подсказала Катя, заглянув на несколько ходов вперед.





— Компенсация?





— Полная причем.





— Полная?





— Ах, нет. Слон «висит», — согласилась с трудным положением соперника Катя.





— Да, слон «висит». В том-то и проблема. А еще есть угроза мата. Так, и что мне делать, а? Чтобы не сразу проиграть, — озадачился Владимир на 22-м ходу.





— Мат в два хода, — констатировала чемпионка.





— Мат в два хода?! Ну что тогда? Ставь! Не стесняйся.





Катя сделала, что следовало.





— Ну все, сдался. Прекрасно! Берегите вашего вундеркинда, — обратился музыкант к матери и дедушке девочки, которые наблюдали за течением игры. Ниже по тексту и в видео мы рассказываем, как поладили Катерина и Владимир.





— Известность оказывает психологическое давление на ребенка, — говорит Катина мама. — Сейчас у нее получается, а если вдруг через год перестанет получаться? Порой мы становимся свидетелями сильных эмоций родителей Катиных соперников. Ух, обыграли Катю! И, соответственно, как это Катя Зубковская могла проиграть?.. Кать, а какие положительные моменты есть в проигрыше?





— Если у меня быстро выиграли, я могу пойти погулять, — ответила она, имея в виду прогулки с семьей по Риге во время юношеского чемпионата Европы по классическим шахматам. На «Европе» Катя тоже была лучшей, набрав 7,5 очка из 9 возможных.





— Там у Кати случилась очень сложная партия с россиянкой Вероникой Юдиной, — вспоминает Елена. — Вероника побеждала, и я думала, что нас ждет полный разгром. Но Катя выкрутилась: пожертвовала ладьей и сделала вечный шах конем. В комментариях к онлайну партии люди писали, что в Катином возрасте таких решений дети не находят. Даже с голым королем дочь будет пытаться выиграть по времени или довести соперника в пат. В случае с Вероникой Катя свела дело к ничьей, и та расплакалась.





— И часто от Кати уходят в слезах?





— Бывает, причем после проигрыша Кате они уступают в нескольких следующих партиях. Почему? Под Катю готовятся, смотрят ее дебюты. Она уже достаточно известная девочка, может ловушки расставить. И вот когда ее соперники попадаются, то на фоне трудозатратной подготовки остро переживают поражения.





— А когда вы видите Катины слезы, умиляетесь, ведь шахматы — всего лишь игра, или у вас разрывается сердце?





— Второе, конечно. Я начинаю думать о том, зачем нам эти шахматы. Зачем нужны такие нервотрепки?! Не готова мучить своего ребенка. От нее все ждут побед, а такое доверие, надежды — большая ответственность.





«У Кати первый разряд. За нее в случае разрыва контракта попросят нормальные деньги»





На чемпионате мира 2018 года по классическим шахматам в Испании родители поставили перед Катей задачу войти в тройку сильнейших, ведь в этом случае на следующее мировое первенство в Китае она поехала бы за счет Минспорта. Катя стала пятой и, хоть и выиграла планшет, как у чемпионки, расстроилась. К тому времени она начала изучать китайский язык — самостоятельно (!).





Мама девочки тоже приуныла, посчитав, что дочери пора заканчивать с шахматами. Оптимизм женщине вернуло внимание со стороны Президентского спортивного клуба, выраженное в годовой выплате чуть более чем половины от средней суммы для стипендиата. За эти деньги Зубковские планируют съездить в следующем году в Таллин на чемпионат Европы по быстрым шахматам и еще на несколько турниров.





— Нам как будто говорят: «Не надо заканчивать. Вот вам деньги, развивайтесь и приносите стране новые победы», — интерпретирует Елена. Тем не менее она не уверена, что дочь свяжет будущее с шахматами:





— Мне сложно поверить, что Катя будет играть на уровне Хоу Ифань и Магнуса Карлсена.





— Почему?





— В Беларуси есть дети, которые в юниорском возрасте выглядят прилично. Например, дочь нашего тренера Анастасия Зезюлькина в возрасте до 16 лет становилась двукратной чемпионкой мира и была вице-чемпионкой мира среди девушек до 18 лет и юниорок до 20 лет. А дальше соревноваться с женщинами тяжело… И если в случае с Зезюлькиной вся семья работает на результат, то мы с мужем далеки от спорта. Если делать ставку на него, то или мне, или мужу нужно оставлять работу. Так, мы не можем водить дочь на тренировки по будням, которые начинаются в 16.00, — только в выходные дни. Примеры же всех великих чемпионов подтверждают, что ради успехов детей родителям приходилось чем-то жертвовать. Жертвовать ради ребенка — хорошо, но что на выходе? В шахматах зарабатывают игроки из первой сотни мирового рейтинга.





— А я сейчас какая? — поинтересовалась Катя.





— 40 или 60 тысяч какая-то!.. Кто-то говорит, что неплохо быть детским тренером по шахматам. Выезжаешь на соревнования, смотришь мир. У тебя много друзей, ты можешь удачно выйти замуж и жить припеваючи. Посмотрим, пока есть результат, продолжим заниматься шахматами. Возможно, где-то Кате не хватит «мозгов», кто его знает? У всего есть предел. Или вдруг у нее получится в IT-сфере! Хотели бы отвести ребенка в кружок по робототехнике. Она тоже очень хочет.





— Платить нужно, по-моему, 78 рублей в неделю, — добавила девочка. С цифрами она дружит. Уже к пяти годам складывала трехзначные числа. В соответствии со школьной программой для второго класса нынче Катерина вместе с ровесниками считает до ста.





— И мне это надоело, — не скрывает она. — Я хочу в пределах тысячи! А еще — оценки, со следующего учебного года их наконец-то начнут ставить.





— Шахматы не желает бросать, занимается карате и игрой на флейте, то есть хочет быть везде, — продолжает Елена. — Но чтобы в чем-то состояться и стать профессионалом, придется выбрать что-то одно или хотя бы два. Нужно отдаваться делу на сто процентов, как спортсмены. Но мне же еще важно, чтобы у девочки было детство: летние лагеря, игра во дворе, кружки.





Второй причиной, почему я думала о скором уходе Кати из шахмат, — договор со спортшколой (нововведение Минспорта. — Прим. ред.). В одном из пунктов говорится, что ребенок обязан посещать все соревнования, и на Катю СДЮШОР № 11 надеется. Мы с мужем работаем, воспитываем двух детей — младшему ребенку четыре года. Бабушки и дедушки нам помочь не могут. И что делать, когда турнир идет девять дней в рабочее время по будням, пусть даже он и проходит в Минске? А если старт на выезде? На время больших международных соревнований беру трудовой отпуск, а куда-то отпускать дочь с тренерами я пока не готова. То есть этот пункт нам выполнить сложно.





— И что же, вы не подписали договор?





— Подписали с моими оговорками. Насколько они имеют юридическую силу, это вопрос.





— Какие санкции может применить спортшкола?





— Два систематических отказа от соревнований позволят исключить нас. Тогда нам выставят счет [за подготовку] по совершенно другому постановлению. У Кати первый разряд. За нее попросят нормальные деньги.





По словам мамы, Катя пропускает тренировки по будням, но нет, не дает себе слабину. Занятия она замещает онлайн-играми на компьютере с ребятами, с которыми встречается на турнирах. В частности, с украинцем Тихоном Черняевым. На минском чемпионате мира по быстрым шахматам Тихон выиграл в категории до 10 лет в блице и рапиде, хотя ему, как и Кате, 8. Историю Тихона можно найти на ВВС News Украина.





— Я к нему всегда бегала [на чемпионате], — с удовольствием говорит о Тихоне Катя.





— Мы с мужем переживаем из-за ее любви к Китаю. Как бы не вышла замуж за китайца и не уехала далеко от нас, — заявила мама. — А на Тихона согласны!





— С китайцами можно быть друзьями, а Тихон — [муж], уже точно, — успокоила маму девочка.





— Твое решение или ваше общее с Тихоном? — уточняем.





— Мое.





— Молодец!





Пугач — о поражении Кате в 4 партиях из 4: «Год буду тренироваться. Потом тебе позвоню, и мы еще поиграем»





Вернемся к игре Кати Зубковской с Владимиром Пугачем. В своем аккаунте в Instagram Пугач подписал фото с чемпионкой после серии партий так: «Был разделан под орех. Получил массу удовольствия от общения!»





— Я очень люблю играть, — говорит Катя. — Особенно в блиц, потому что быстро. По правилам блица можно сыграть очень много партий.





В случае с Владимиром Катя провела четыре. Исход одинаковый: победа второклассницы, которая напугала музыканта «холодным взором» в постановочной битве взглядов.





— Меня брат научил, — Катя приняла замечение Пугача за комплимент.





Среди всех вариантов дебютов она предпочитает гамбиты, о чем Владимир знал, так как изучил игру девочки по материалам на YouTube.





— Посмотрел и расслабился, — резюмировал Пугач. — Потому что она играет лучше, чем я, вот и все. Ну это и неудивительно! В секцию по шахматам в своей жизни я ходил 0 дней. Естественно, мне известны правила игры. Естественно, поигрываю. Но поскольку я болельщик, прекрасно понимаю разницу между любителем и профессионалом, даже если это совсем еще маленький человек. Взять футбольных болельщиков. Это люди, которые с мячом, возможно, и не умеют обращаться. То же самое у меня [в шахматах], хотя я очень люблю следить за чемпионатами и турнирами.





В первой партии на 19-м ходу Владимир признал, что «зевнул ферзя», и тут же сдался. Во второй — на 21-м ходу произвел невозможный ход, так как не увидел, что его королю объявлен шах.





— Вот я уже потерял какую-то фигуру, — походил повторно Пугач. — Она мне с самого начала не нравилась.





— Надо было тогда ее поменять на какую-то мою хорошую, которая вам нравится, — последовал запоздалый совет от Кати.





— А мне все твои фигуры не нравятся.





— Тогда променяли бы на любую, — логически рассуждает Катя.





С ней Владимир впервые в жизни сыграл с шахматными часами. Он просил девочку разъяснить, какой рукой следует передавать право хода, хотя в пылу эмоций не всегда действовал верно. Иногда вовсе не завершал ход и терял время — до десяти секунд.





— Куплю себе часы! Целый год буду тренироваться. Потом тебе позвоню, и мы еще поиграем, — пообещал девочке Пугач.





В третьей партии Владимир признал полное фиаско.





— Или хочешь [играть] до мата? — уточнил он.





— Да. Я бы поставила буквально в три хода.





— Я думаю, да. Не считал, но думаю, что быстро.





После поражения в четвертый раз Владимир кинул маме и дедушке чемпионки фразу «Забирайте своего мучителя назад!» и сразу преподнес обидчице подарок — книгу «Мышление гроссмейстера».





— Я думаю, что к годам 12 она будет «гроссом», так что книга очень скоро ей пригодится. Не за горами это звание у человека, судя по всему, — сказал Пугач. Кроме того, он подарил Кате два альбома «J:Морс», а также позвал ее и маму на концерт группы, который пройдет 14 февраля в Prime Hall. В ответ на любезность Катя сыграла для своего нового друга на флейте.





— В какой-то момент она решила, что хочет ходить в музыкальную школу, — говорит Елена. — У нас в семье бабушка училась по классу фортепиано, я тоже — не хватило терпения завершить обучение. Катя не пожелала идти по этому пути.





— Очень много нот! — пояснила второклашка.





— Семь. Они просто повторяются, понимаешь? — попробовала достучаться до дочери мама.





— Я в октавах запутаюсь, але! Придется считать, какая нота.





— А что ты делаешь, когда играешь на флейте?





— Там мало нот, — стояла на своем упрощенном варианте ответа Катя.





Этого ребенка трудно переспорить, и единственный шанс договориться с ним — обратиться к логике. Мама, родной человек и к тому же математик по образованию, терпелива к Катерине. Может быть, поэтому девочка не боится смелых ходов, любит ставить в тупик оппонентов и заставляет восхищаться ею взрослых.









Фото: Дарья Бурякина, Антон Рябцев, Анна Войтик



