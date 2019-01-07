Как стало известно Tribuna.com , главный тренер Сергей Гуренко покинет минское «Динамо».



Сергей Гуренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Контракт закончился еще в конце прошлого года, а предложения о продлении сотрудничества специалист не получил.

Как сообщал «Прессбол» , Гуренко может перебраться клуб «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, который возглавляет Славолюб Муслин.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Чиж может сохранить контроль над минским «Динамо».

По информации Tribuna.com , отношениях между Чижом и Гуренко случился конфликт после разгромного поражения от «Зенита» (1:8) в квалификации Лиги Европы.

Выход динамовцев из отпуска намечен на 10 января. Ожидается, что тренировку проведет главный тренер дубля Артем Челядинский, хотя не исключены и иные варианты развития событий. В частности, сразу несколько источников называет возможными кандидатами на пост главного тренера «Динамо» россиян Андрея Тихонова и Андрея Каряку, однако подтвердить достоверность этой информации на данный момент не удалось.