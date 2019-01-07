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Гуренко покинет минское «Динамо»
Как стало известно
Контракт закончился еще в конце прошлого года, а предложения о продлении сотрудничества специалист не получил.
Как сообщал
Ранее
По информации
Выход динамовцев из отпуска намечен на 10 января. Ожидается, что тренировку проведет главный тренер дубля Артем Челядинский, хотя не исключены и иные варианты развития событий. В частности, сразу несколько источников называет возможными кандидатами на пост главного тренера «Динамо» россиян Андрея Тихонова и Андрея Каряку, однако подтвердить достоверность этой информации на данный момент не удалось.
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Контракт закончился еще в конце прошлого года, а предложения о продлении сотрудничества специалист не получил.
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