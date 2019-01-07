Администрация Первомайского района умышленно сделала ошибку в почтовом адресе









НН. Минчанин Алексей Соколов в телеграм-канале « Минск : достаточно щепотки соли» обратил внимание, что на сайте администрации Первомайского района в разделе общественных обсуждений заменили одну из букв в адресе электронной почты, чтобы адресату не доходили письма, касающиеся обсуждения детального планирования территории в границах проспекта Независимости, улицы Сурганова и границы территории Ботанического сада, пишет





Активисты «Чалюскінцаў авеню» столкнулись с тем, что их письма, отправленные в комиссию, на указанный адрес не доходили. Методом проб и ошибок люди обнаружили, что адрес электронной почты не верный, так как в «gov» вставлена кириллическая «о».



