|
Администрация Первомайского района умышленно сделала ошибку в почтовом адресе
Чтобы не получать обращения граждан?
Минчанин Алексей Соколов в телеграм-канале «Минск: достаточно щепотки соли» обратил внимание, что на сайте администрации Первомайского района в разделе общественных обсуждений заменили одну из букв в адресе электронной почты, чтобы адресату не доходили письма, касающиеся обсуждения детального планирования территории в границах проспекта Независимости, улицы Сурганова и границы территории Ботанического сада, пишет
Активисты «Чалюскінцаў авеню» столкнулись с тем, что их письма, отправленные в комиссию, на указанный адрес не доходили. Методом проб и ошибок люди обнаружили, что адрес электронной почты не верный, так как в «gov» вставлена кириллическая «о».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы не получать обращения граждан?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)