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Администрация Первомайского района умышленно сделала ошибку в почтовом адресе

08.01.2019 20:23 — Разное | Партизан  
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Чтобы не получать обращения граждан?



Минчанин Алексей Соколов в телеграм-канале «Минск: достаточно щепотки соли» обратил внимание, что на сайте администрации Первомайского района в разделе общественных обсуждений заменили одну из букв в адресе электронной почты, чтобы адресату не доходили письма, касающиеся обсуждения детального планирования территории в границах проспекта Независимости, улицы Сурганова и границы территории Ботанического сада, пишет НН.

Активисты «Чалюскінцаў авеню» столкнулись с тем, что их письма, отправленные в комиссию, на указанный адрес не доходили. Методом проб и ошибок люди обнаружили, что адрес электронной почты не верный, так как в «gov» вставлена кириллическая «о».


 
Теги: Минск
 
 
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