Жителя Гродно облили грязью на дороге, а он написал объяснительную в ГАИ









АвтоГродно обратился Юрий, которому уборка снега на дорогах чуть не стоила пересдачи сессии. Дело в том, что молодого человека окатило волной грязного снега из-под одного из МАЗов. В редакциюобратился Юрий, которому уборка снега на дорогах чуть не стоила пересдачи сессии. Дело в том, что молодого человека окатило волной грязного снега из-под одного из МАЗов.





Все произошло днем в прошедшую субботу.





— Я ехал на экзамен. Вышел на остановке «Завод автоагрегатов» и двинулся в сторону университета. Навстречу мне — караван МАЗов в сопровождении «Крайслера». Глаз радуется! Смотрю: подтаявшая грязь как-то высоко поднимается. Отвалы сделаны так, что снег отлетает достаточно далеко. Я отошел от дороги еще дальше. Думаю, еще туфли заляпает. Надо сказать, что тротуар в этом месте находится и так в метрах двух от проезжей части.









Юрий рассказал, что вдоль дороги были припаркованы автомобили, поэтому колонна МАЗов их объезжала и находилась далеко. Она продолжала двигаться по направлению к парню. Ряд припаркованных авто закончился и колонна сдвинулась к краю дороги, как раз к Юрию.





— Вдруг волной грязи меня окатило с ног до головы. Мало того, сила удара была такой, что я не устоял на ногах, и упал прямо в сугроб. Я среднего телосложения, 1,82 ростом, а представьте, была бы миниатюрная девушка или ребенок? — задает риторический вопрос молодой человек. — Я пытался вслед махать руками, но безрезультатно.





Молодой человек, расстроился и решил позвонить в 102, а сам тем временем двигался в сторону университетского корпуса.





— Смотрю колонна развернулась и движется обратно. Я к ним! — говорит Юрий. — Остановил это караван — и направился сразу к сопровождающему автомобилю «Дельты». Понятно, что расстроен был и злился очень. Сотрудники «Дельты» посочувствовали, но сказали, что «Мы в зеркале ничего не видим!». Мы еще пытались что-то прояснить, но так как было заблокировано все направление, сзади уже стала собираться пробка, а водители — сигналить. Поэтому я пошел дальше.





Молодой человек отправился в здание университета и тем временем дозвонился в 102. Девушка-оператор уточнила, могут ли ему позвонить по этому номеру телефона. Юрий ответил, да, но сейчас у него будет экзамен, поэтому в течение какого-то времени он будет недоступен.





— Каково было мое удивление, когда на середине экзамена в кабинет заходит вахтер в сопровождении сотрудников ГАИ. Оказывается, у меня было пропущено около 15 звонков от них, — продолжает свою историю собеседник. — Я вышел в коридор. А они первым делом спросили номер автомобиля, который меня окатил грязью. И тут я совсем разозлился: «Вы мне предлагаете проводить разыскные мероприятия?»





Юрий договорился встретиться с сотрудниками ГАИ после экзамена. Парень написал объяснительную записку. На этом дело пока закончилось.



