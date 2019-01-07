Солист Национальной оперы Украины выступит на сцене белорусского Большого

9 января на сцене Большого театра Беларуси выступит ведущий солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины Геннадий Ващенко, сообщили порталу www.interfax.by в театре.

Именитому украинскому баритону покорились сцены Германии, Дании, Франции, Швейцарии, США, Италии, где певец с успехом выступал на знаменитом фестивале "Арена ди Верона".

"Где бы ни выступал Г.Ващенко, критики и зрители всегда сходятся во мнении относительно его "безукоризненного вокала, красивого тембра, совершенной артикуляции в сочетании с прекрасной актерской игрой", - рассказали в Большом театре Беларуси.

Г.Ващенко вечером 9 января исполнит партию Ренато в опере "Бал-маскарад" Дж.Верди.