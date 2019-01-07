ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солист Национальной оперы Украины выступит на сцене белорусского Большого

08.01.2019 20:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

9 января на сцене Большого театра Беларуси выступит ведущий солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины Геннадий Ващенко, сообщили порталу www.interfax.by в театре.

Именитому украинскому баритону покорились сцены Германии, Дании, Франции, Швейцарии, США, Италии, где певец с успехом выступал на знаменитом фестивале "Арена ди Верона".

"Где бы ни выступал Г.Ващенко, критики и зрители всегда сходятся во мнении относительно его "безукоризненного вокала, красивого тембра, совершенной артикуляции в сочетании с прекрасной актерской игрой", - рассказали в Большом театре Беларуси.

Г.Ващенко вечером 9 января исполнит партию Ренато в опере "Бал-маскарад" Дж.Верди.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 января на сцене Большого театра Беларуси выступит ведущий солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины Геннадий Ващенко, сообщили порталу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кулинары и певицы. Кто из белорусов добился успеха в зарубежных шоу?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика