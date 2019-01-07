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Солист Национальной оперы Украины выступит на сцене белорусского Большого
9 января на сцене Большого театра Беларуси выступит ведущий солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины Геннадий Ващенко, сообщили порталу
Именитому украинскому баритону покорились сцены Германии, Дании, Франции, Швейцарии, США, Италии, где певец с успехом выступал на знаменитом фестивале "Арена ди Верона".
"Где бы ни выступал Г.Ващенко, критики и зрители всегда сходятся во мнении относительно его "безукоризненного вокала, красивого тембра, совершенной артикуляции в сочетании с прекрасной актерской игрой", - рассказали в Большом театре Беларуси.
Г.Ващенко вечером 9 января исполнит партию Ренато в опере "Бал-маскарад" Дж.Верди.
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9 января на сцене Большого театра Беларуси выступит ведущий солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины Геннадий Ващенко, сообщили порталу...
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