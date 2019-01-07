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Новости экономики за 08.01.2019

08.01.2019 21:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Какие преференции получил индустриальный парк «Великий камень»? Когда истекает срок подачи декларации по подоходному налогу? Почему путешествовать транзитом через белорусскую столицу станет выгоднее и интереснее, а при выезде из Японии придется заплатить налог? Ответы на эти вопросы – в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БОЛЬШЕ ПРЕФЕРЕНЦИЙ

«Великий камень» получил максимально возможные в ЕАЭС таможенные преимущества. Индустриальный парк наделен статусом территориальной особой экономической зоны.

Новости экономики за 08.01.2019

Это предусмотрено указом «О таможенном регулировании», который вступил в силу 8 января. Среди новых таможенных упрощений в том числе возможность подавать декларации с отсрочкой до 2 месяцев с момента ввоза товаров в особую экономическую зону; возможность так организовать работу, когда на территории одной обустроенной зоны таможенного контроля допускается деятельность других резидентов без создания внутри нее отдельных таможенных зон. Такой подход до этого не применялся ни в одной из действующих в Беларуси СЭЗ.

С 8 января декларации по подоходному налогу можно подавать в электронном виде

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Новости Беларуси. Какие преференции получил индустриальный парк «Великий камень»? Когда истекает срок подачи декларации по подоходному налогу? Почему...
 
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