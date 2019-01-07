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В «Белавиа» запустили бесплатный стоповер для пассажиров

08.01.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Отныне путешествующие транзитом с пересадкой в Национальном аэропорту Минск могут бесплатно остановиться в белорусской столице на срок от 24 до 72 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть время ожидания своего рейса теперь можно коротать не на лавочке в аэропорту, а осматривая достопримечательности города.

Больше новостей экономики за 8 января здесь.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Отныне путешествующие транзитом с пересадкой в Национальном аэропорту Минск могут бесплатно остановиться в белорусской столице на срок...
 
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