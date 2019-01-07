В «Белавиа» запустили бесплатный стоповер для пассажиров

Новости Беларуси. Отныне путешествующие транзитом с пересадкой в Национальном аэропорту Минск могут бесплатно остановиться в белорусской столице на срок от 24 до 72 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То есть время ожидания своего рейса теперь можно коротать не на лавочке в аэропорту, а осматривая достопримечательности города.