ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за выходные

08.01.2019 20:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Десятки людей в эти выходные в Беларуси получили различные травмы, катаясь на тюбинге. Причем переломы рук и ног – это самый безобидный диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за выходные

На тюбинге велик риск получить черепно-мозговую травму и повредить позвоночник. Он может вращаться, так что пассажир зачастую теряет ориентацию в пространстве, а спрыгнуть во время движения практически невозможно. В результате такого катания только в столичную в больницу скорой помощи доставили пять человек, трое из них в реанимации.

Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за выходные

Александр Шпак, пострадавший:
А мы решили немножко поэкстремалить – прокатиться в лесу. Там горка покруче, поинтереснее. Ну, вот пару деревьев объехали. А на последнем, внизу, на самой большой скорости, я уже видел, что не могу управиться, пытался что-то сделать, и бесполезно.

Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за выходные

Ирина Богдан, врач анестезиолог-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Минска:
В этом году как никогда мы наблюдаем всплеск пациентов, травмированных в результате катания на тюбингах. У них диагностированы и черепно-мозговая травма, и множественные переломы ребер, и ушибы легких, также множественные переломы различных отделов позвоночника и разрывы внутренних органов. Им по необходимости проведено оперативное лечение, и сейчас состояние расценивается как тяжелое.

Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за выходные

К сожалению, в списке тюбинговых травм есть и печальная статистика. В Могилеве погиб 24-летний парень. Тюбинг на всей скорости врезался в столб. Спасти молодого человека не удалось.

Сотрудники Следственного комитета пять раз за выходные выезжали на места подобных происшествий. Специалисты предупреждают, что для такого отдыха необходимо выбирать оборудованные места и иметь хорошую экипировку.

Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за выходные

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Тюбинги – это совершенно небезопасное развлечение. Маленькие дети не могут управлять этим видом спортивного оборудования. Кроме того, следует смотреть так же и на места катаний. Лучше всего выбирать оборудованные места, где вы сможете быть в безопасности. Также нужно смотреть, чтобы не было естественных препятствий, с которыми можно столкнуться непосредственно внизу спуска. Потому что проверки, которые сейчас находятся в следственных органах, показывают, что столкновения именно с деревьями, фонарными столбами, а иногда и просто детей между собой, являются причиной того, что дети получают тяжелые травмы.

Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за выходные

Сезон зимних видов спорта в самом разгаре. Специалисты все-таки надеются на бдительность любителей активного отдыха.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Десятки людей в эти выходные в Беларуси получили различные травмы, катаясь на тюбинге. Причем переломы рук и ног – это самый безобидный диагноз,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гуренко покинет минское «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика