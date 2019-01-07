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Пять человек пострадали, один погиб из-за катания на тюбингах в Беларуси за выходные
Новости Беларуси. Десятки людей в эти выходные в Беларуси получили различные травмы, катаясь на тюбинге. Причем переломы рук и ног – это самый безобидный диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На тюбинге велик риск получить черепно-мозговую травму и повредить позвоночник. Он может вращаться, так что пассажир зачастую теряет ориентацию в пространстве, а спрыгнуть во время движения практически невозможно. В результате такого катания только в столичную в больницу скорой помощи доставили пять человек, трое из них в реанимации.
Александр Шпак, пострадавший:
Ирина Богдан, врач анестезиолог-реаниматолог Больницы скорой медицинской помощи Минска:
К сожалению, в списке тюбинговых травм есть и печальная статистика. В Могилеве
Сотрудники Следственного комитета пять раз за выходные выезжали на места подобных происшествий. Специалисты предупреждают, что для такого отдыха необходимо выбирать оборудованные места и иметь хорошую экипировку.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Сезон зимних видов спорта в самом разгаре. Специалисты все-таки надеются на бдительность любителей активного отдыха.
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Новости Беларуси. Десятки людей в эти выходные в Беларуси получили различные травмы, катаясь на тюбинге. Причем переломы рук и ног – это самый безобидный диагноз,...
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