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Нетрезвый житель Столинщины напал на водителя такси в Лунинецком районе

08.01.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Прокурор Лунинецкого района санкционировал избрание к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62353.php

Нетрезвый житель Столинщины напал на водителя такси в Лунинецком районе

Фото иллюстрационное

Как сообщила Медиа-Полесью помощник прокурора Лунинецкого района Вероника Черноокая, прокурор Лунинецкого района Александр Карлюк в рамках расследуемого районным отделом Следственного комитета уголовного дела санкционировал применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 27-летнего жителя Столинского района.

30 декабря около 2.30 ночи нетрезвый пассажир, находясь в салоне автомобиля такси, умышленно приставил нож к щеке водителя, в результате чего причинил последнему телесные повреждения в виде резаной раны левой щеки с повреждением левой околоушной слюнной железы.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Особо злостное хулиганство»).

- При санкционировании предложенной следователем меры пресечения прокурор исходил из характеристики личности подозреваемого, ранее судимого за причинение тяжких телесных повреждений и разбой, общественной опасности содеянного, возможной угрозы продолжения противоправного поведения, которое может поставить под угрозу здоровье и жизнь иных людей. В ходе беседы при избрании меры пресечения подозреваемый признал полностью факт причинения телесных повреждений, причины и мотив своего общественно опасного деяния пояснить не смог, - отметила Вероника Черноокая.

 
 
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Прокурор Лунинецкого района санкционировал избрание к подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото иллюстрационное Как сообщила...
 
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