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Tribuna.com: два клуба, игравшие в минувшем сезоне в высшей лиге, скоро объявят об объединении
Как стало известно
Планируется, что новая команда будет базироваться в Могилеве и выступит в высшей лиге.
Главным тренером станет один из белорусских специалистов, который ныне находится без работы.
Вернувшийся некоторое время назад в «Днепр» Валерий Стрельцов в беседе с корреспондентом Tribuna.com заявил о том, что впервые слышит о возможности объединения двух команд. По его словам, команда начнет подготовку к сезону 14 января под руководством Евгения Капова.
Главный тренер «Луча» Иван Биончик не подтвердил, но и не опроверг информацию.
Ясность может наступить уже в ближайшие дни.
Чемпион Беларуси 1998 года могилевский «Днепр» по итогам минувшего сезона вылетел в первую лигу. «Луч» сохранил прописку в элите.
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Ясность может наступить уже в ближайшие дни.
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