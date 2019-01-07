Tribuna.com: два клуба, игравшие в минувшем сезоне в высшей лиге, скоро объявят об объединении

Как стало известно Tribuna.com из нескольких источников, минский «Луч» и могилевский «Днепр» в ближайшее время могут объявить об объединении.



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Планируется, что новая команда будет базироваться в Могилеве и выступит в высшей лиге.

Главным тренером станет один из белорусских специалистов, который ныне находится без работы.

Вернувшийся некоторое время назад в «Днепр» Валерий Стрельцов в беседе с корреспондентом Tribuna.com заявил о том, что впервые слышит о возможности объединения двух команд. По его словам, команда начнет подготовку к сезону 14 января под руководством Евгения Капова.

Главный тренер «Луча» Иван Биончик не подтвердил, но и не опроверг информацию.

Ясность может наступить уже в ближайшие дни.

Чемпион Беларуси 1998 года могилевский «Днепр» по итогам минувшего сезона вылетел в первую лигу. «Луч» сохранил прописку в элите.