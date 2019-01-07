Работа лондонского аэропорта Хитроу частично прервана из-за появления беспилотника

Международный аэропорт Хитроу в Лондоне временно не отправляет рейсы из-за появления беспилотника на его территории, говорится в сообщении аэропорта.

"В настоящее время мы реагируем (на информацию - ИФ) о появлении беспилотника на территории Хитроу и тесно работаем с полицией Лондона с целью предотвращения угрозы безопасности", - говорится в заявлении аэропорта, размещенном в Twitter.

"В рамках предосторожности мы остановили вылеты, пока мы разбираемся (с ситуацией - ИФ)", - отмечается в нем.

Ранее в декабре подобное происшествие остановило работу аэропорта Гатвик в Лондоне.