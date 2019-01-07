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Работа лондонского аэропорта Хитроу частично прервана из-за появления беспилотника
Международный аэропорт Хитроу в Лондоне временно не отправляет рейсы из-за появления беспилотника на его территории, говорится в сообщении аэропорта.
"В настоящее время мы реагируем (на информацию - ИФ) о появлении беспилотника на территории Хитроу и тесно работаем с полицией Лондона с целью предотвращения угрозы безопасности", - говорится в заявлении аэропорта, размещенном в Twitter.
"В рамках предосторожности мы остановили вылеты, пока мы разбираемся (с ситуацией - ИФ)", - отмечается в нем.
Ранее в декабре подобное происшествие остановило работу аэропорта Гатвик в Лондоне.
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Международный аэропорт Хитроу в Лондоне временно не отправляет рейсы из-за появления беспилотника на его территории, говорится в сообщении аэропорта. "В настоящее...
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