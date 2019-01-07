В Петрикове прошел кастинг кандидатов на Мистера и Мисс Гомельская область

Областной конкурс "Мистер и Мисс Гомельская область" стартовал в Петрикове, сообщили www.interfax.by в Центре моды и красоты "Хрустальная нимфа".

Девушки и парни заполняли анкеты участников, демонстрировали свои природные таланты перед членами жюри, дефилировали и фотографировались.















"Конкурс "Мисс и Мистер Гомельская область" также является отборочным областным этапом Республиканских конкурсов красоты "Мисс Беларусь" и "Мистер Беларусь", - сообщили его организаторы.

Организатором областных кастингов выступает Государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского областного исполнительного комитета и отделов идеологической работы, культуры и по делам молодёжи районных исполнительных комитетов.

Кастинг самых красивых юношей и девушек Гомельской области продолжается…

График отборочных туров:

12.01.2019 (12:00-14:00) – г. Жлобин

Место проведения: ГУК "Жлобинский городской центр культуры", ул. Первомайская, 65 (пл. Освободителей)

19.01.2019 (12:00-14:00) – г.п. Брагин

Место проведения: ГУ "Брагинский районный дом культуры", пл. Ленина, 1

20.01.2019 (12:00-14:00) – г. Гомель

Место проведения: ГУ "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа", проспект Речицкий, 24/3