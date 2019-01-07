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В Петрикове прошел кастинг кандидатов на Мистера и Мисс Гомельская область
Областной конкурс "Мистер и Мисс Гомельская область" стартовал в Петрикове, сообщили
Девушки и парни заполняли анкеты участников, демонстрировали свои природные таланты перед членами жюри, дефилировали и фотографировались.
"Конкурс "Мисс и Мистер Гомельская область" также является отборочным областным этапом Республиканских конкурсов красоты "Мисс Беларусь" и "Мистер Беларусь", - сообщили его организаторы.
Организатором областных кастингов выступает Государственное учреждение "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа" при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Гомельского областного исполнительного комитета и отделов идеологической работы, культуры и по делам молодёжи районных исполнительных комитетов.
Кастинг самых красивых юношей и девушек Гомельской области продолжается…
График отборочных туров:
12.01.2019 (12:00-14:00) – г. Жлобин
Место проведения: ГУК "Жлобинский городской центр культуры", ул. Первомайская, 65 (пл. Освободителей)
19.01.2019 (12:00-14:00) – г.п. Брагин
Место проведения: ГУ "Брагинский районный дом культуры", пл. Ленина, 1
20.01.2019 (12:00-14:00) – г. Гомель
Место проведения: ГУ "Центр моды и красоты "Хрустальная Нимфа", проспект Речицкий, 24/3
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Областной конкурс "Мистер и Мисс Гомельская область" стартовал в Петрикове, сообщили www.interfax.by в Центре моды и красоты "Хрустальная нимфа". Девушки и парни заполняли...
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