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«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье
Новости Беларуси. Сотни детей из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, объединила 8 января благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В полдень ребят встречали в главном православном храме страны. Здесь с молитвы за детей Беларуси, которую совершил Патриарший Экзарх, традиционно начинается эта рождественская встреча.
Рождественское чаепитие. В гомельской «Детской деревне» встречают непривычного гостя. С подарками приехал архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский:
В доме-интернате для людей с особенностями психофизического развития сегодня проживают более 60 человек. В реабилитации здесь делают ставку на социальную модель: условия приближены к домашним, семейным.
И все же у Юлии Федорович в это Рождество, как и год назад, мечта одна: создать собственную семью. Девушка уже получила профессию и готова к самостоятельной жизни, осталось лишь найти человека с большим сердцем, готового оформить опекунство.
Юлия Федорович, жительница Гомеля:
Рождественские подарки и благословение всем мамам, родившим детей в светлый праздник. В Гомельском областном родильном доме таких четверо: три девочки и мальчик.
Юлия Алешечкина счастлива и благодарна судьбе за такой подарок: свою первую дочь она привела в этот мир, когда все православные отмечали Рождество Христово.
Юлия Алешечкина, жительница Гомеля:
Верой в чудеса наполнились сегодня и сердца более 1500 детей. Они приехали в столицу из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. XV республиканская акция «Рождественская елка – наши дети» традиционно началась с торжественной литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе.
К слову, в 2019 году у акции есть одна особенность: на встречу пригласили глав всех конфессий.
Максим Мисько, председатель Белорусского фонда мира, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А эти ребята из Буда-Кошелево сегодня проснулись в пять утра! Позади 6 часов дороги, впереди – важная миссия. Но о ней расскажем позже. Пока же юные артистки с волнением в голосе поздравляют митрополита.
Поздравляем с Рождеством и только лучшего желаем!
Людмила Кабаева, руководитель образцового ансамбля танца «Милавица»:
В неформальной обстановке дети демонстрировали все свои таланты, угощали караваем и делали памятные фотографии. От владыки каждому – благословение.
Но стоит ли спорить, что самый ожидаемый и любимый детьми момент – это дружный поход в цирк?
Однако сегодня представление открывают не клоуны и акробаты, а танцевальный ансамбль из Буда-Кошелево. Кажется, с миссией ребята справляются на «отлично».
За 25 лет акция объединила более 50 тысяч детей. Как известно, каждый ребенок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье.
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Новости Беларуси. Сотни детей из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, объединила 8 января благотворительная акция «Рождественская елка – наши...
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