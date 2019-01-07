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«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

08.01.2019 21:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сотни детей из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, объединила 8 января благотворительная акция «Рождественская елка – наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В полдень ребят встречали в главном православном храме страны. Здесь с молитвы за детей Беларуси, которую совершил Патриарший Экзарх, традиционно начинается эта рождественская встреча.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Рождественское чаепитие. В гомельской «Детской деревне» встречают непривычного гостя. С подарками приехал архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский:
Христос в Евангелие говорил: вас узнают, что вы мои ученики, если будет между вами любовь. А в чем выражается любовь? Любовь выражается в том, чтобы мы посетили больного, чтобы мы оказали какую-то помощь.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

В доме-интернате для людей с особенностями психофизического развития сегодня проживают более 60 человек. В реабилитации здесь делают ставку на социальную модель: условия приближены к домашним, семейным.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

И все же у Юлии Федорович в это Рождество, как и год назад, мечта одна: создать собственную семью. Девушка уже получила профессию и готова к самостоятельной жизни, осталось лишь найти человека с большим сердцем, готового оформить опекунство.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Юлия Федорович, жительница Гомеля:
Вчера молилась перед иконой, чтобы мне Боженька – чтобы моя мечта сбылась, меня взяли на опекунство.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Рождественские подарки и благословение всем мамам, родившим детей в светлый праздник. В Гомельском областном родильном доме таких четверо: три девочки и мальчик.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Юлия Алешечкина счастлива и благодарна судьбе за такой подарок: свою первую дочь она привела в этот мир, когда все православные отмечали Рождество Христово.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Юлия Алешечкина, жительница Гомеля:
В Рождество в первый раз стала мамой. Долгожданное событие. Ждали девочку. Очень рады, что появилась именно седьмого числа. Предчувствия, конечно, уже были шестого, что вот-вот должна родиться. И вот, случилось чудо.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Верой в чудеса наполнились сегодня и сердца более 1500 детей. Они приехали в столицу из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. XV республиканская акция «Рождественская елка – наши дети» традиционно началась с торжественной литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

К слову, в 2019 году у акции есть одна особенность: на встречу пригласили глав всех конфессий.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Максим Мисько, председатель Белорусского фонда мира, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хочется показать, что в Беларуси единство конфессий – оно достаточно серьезное и непоказное. Потому что позволить себе представителям других конфессий зайти в храм не свой – это тоже показывает, что мы действительно уважаем друг друга.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

А эти ребята из Буда-Кошелево сегодня проснулись в пять утра! Позади 6 часов дороги, впереди – важная миссия. Но о ней расскажем позже. Пока же юные артистки с волнением в голосе поздравляют митрополита.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Поздравляем с Рождеством и только лучшего желаем!

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Людмила Кабаева, руководитель образцового ансамбля танца «Милавица»:
Настроение было отличное, потому что они знали, куда они едут. Они очень хотели попасть именно сюда. Потом они ждут представления циркового. Я думаю, им все очень-очень понравится. Они все в ожидании.

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

В неформальной обстановке дети демонстрировали все свои таланты, угощали караваем и делали памятные фотографии. От владыки каждому – благословение.

Митрополит Павел: «Вы слышите, как они поют? Они вкладывают душу»

Но стоит ли спорить, что самый ожидаемый и любимый детьми момент – это дружный поход в цирк?

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

Однако сегодня представление открывают не клоуны и акробаты, а танцевальный ансамбль из Буда-Кошелево. Кажется, с миссией ребята справляются на «отлично».

«Рождественская ёлка – наши дети»: ребёнок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье

За 25 лет акция объединила более 50 тысяч детей. Как известно, каждый ребенок с верой в чудо вырастает во взрослого с верой в счастье.
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Сотни детей из районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, объединила 8 января благотворительная акция «Рождественская елка – наши...
 
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