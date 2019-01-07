КХЛ: «Динамо» дома обыграло «Слован»

Счет в матче открыли гости: на 1-й минуте забросил Кайл Чипчура. Всего минута понадобилась динамовцам, чтобы отыграться: на 2-й сравнял Андрей Костицын.

Далее хет-трик исполнил Куинтон Хауден – хоккеист забросил на 4-й, 29-й и 31-й минутах. «Слован» ответил на это голами Томаша Грнка (23-я) и Джеффа Таффе (54-я). Точку в матче поставил Андрей Степанов, забросивший на 60-й в пустые ворота.