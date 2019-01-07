КХЛ: «Динамо» дома обыграло «Слован»

Счет в матче открыли гости: на 1-й минуте забросил Кайл Чипчура. Всего минута понадобилась динамовцам, чтобы отыграться: на 2-й сравнял Андрей Костицын.
Далее хет-трик исполнил Куинтон Хауден – хоккеист забросил на 4-й, 29-й и 31-й минутах. «Слован» ответил на это голами Томаша Грнка (23-я) и Джеффа Таффе (54-я). Точку в матче поставил Андрей Степанов, забросивший на 60-й в пустые ворота.
От 8 места, гарантирующего выход в плей-офф КХЛ, «Динамо» отделяют 14 очков. Следующие две игры команда проведет на выезде: 11 января сыграет с «Металлургом», 13 – с ЦСКА.