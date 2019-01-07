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КХЛ: «Динамо» дома обыграло «Слован»

08.01.2019 21:50 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: «Динамо» дома обыграло «Слован»
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Счет в матче открыли гости: на 1-й минуте забросил Кайл Чипчура. Всего минута понадобилась динамовцам, чтобы отыграться: на 2-й сравнял Андрей Костицын.

Далее хет-трик исполнил Куинтон Хауден – хоккеист забросил на 4-й, 29-й и 31-й минутах. «Слован» ответил на это голами Томаша Грнка (23-я) и Джеффа Таффе (54-я). Точку в матче поставил Андрей Степанов, забросивший на 60-й в пустые ворота.

От 8 места, гарантирующего выход в плей-офф КХЛ, «Динамо» отделяют 14 очков. Следующие две игры команда проведет на выезде: 11 января сыграет с «Металлургом», 13 – с ЦСКА. 

КХЛ: «Динамо» дома обыграло «Слован»
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Теги: Минск
 
 
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После этого матча в активе «зубров» 32 очка. Команда по-прежнему занимает 10-е место «регулярки» Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.
 
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