Милиция напоминает и советует

Спокойная и безопасная жизнь может быть обеспечена только в результате активной жизненной позиции каждого из нас, решительной реакции на любое проявление зла. Не будь равнодушным и старайся помогать другим, поскольку и сами можете стать жертвой преступления. При этом помните, что Ваша помощь милиции может оказаться бесценной, предотвратить в дальнейшем непосредственную угрозу жизни и здоровью Вам и Вашим близким, обеспечить безопасность Вашего жилища.





Не сомневайтесь в необходимости сообщить в милицию свои подозрения, которые могут помочь раскрыть преступление, информировать (в том числе и анонимно) милицию о всех проявлениях вандализма и хулиганства, воровских притонах и местах, где, возможно собирается преступный элемент, алкоголики.

Обращай внимание на присутствие в районе твоего проживания незнакомых, а также подозрительных лиц.

Запиши идентификационные номера своего имущества. В случае кражи, помогут милиции быстрее найти твое имущество Перечень спрячь в надежном месте. В случае кражи имущества, сообщи эти сведения милиции при заявлении о преступлении.

Если Вы стали свидетелем преступления.

1. Квартирная кража, кража автомобиля:

— сохраняйте спокойствие, будьте выдержанным, постарайтесь запомнить детали;

— не пугайтесь преступника. Задержать его можете только в том случае, если уверены, что к прибытию милиции справитесь с ним сами или Вам кто-нибудь поможет;

— срочно вызовите милицию, сообщите ей всю информацию, отвечайте точно на все задаваемые вопросы;

— не пытайтесь провести расследование самостоятельно – то, что выглядит увлекательным в кинофильме, в жизни оказывается намного труднее и более опасным. Проведение расследования предоставь милиции.

2. Карманная кража:

— если увидите момент кражи – кричи громко: «Вор». Старайтесь задержать преступника «по горячим следам», то есть в момент совершения преступления;

— срочно вызовите милицию;

— постарайся обратить внимание на преступление как можно большего количества людей;

— если поблизости никого нет, кто мог бы Вам помочь – не пугайтесь, быстрей вызывайте милицию. Постарайтесь запомнить подробности, приметы преступника, другие детали.

3. Нападение разбойников или избиение:

— если не можете помочь потерпевшему, не встревайте в преступление – в такой ситуации Вы можете стать очередной жертвой преступника;

— если считаете, что у Вас есть возможность помочь – помогите;

— постарайтесь запомнить нападающих и их характерные приметы;

— как можно быстрее окажите помощь потерпевшим от нападения и при необходимости вызовите скорую помощь;

— подождите приезда милиции на месте происшествия, сообщите всю информацию, помогите установить преступников

Первый заместитель начальника

Ганцевичского РОВД

подполковник милиции

А.А. Крысюк

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