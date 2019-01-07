Милиция напоминает и советует

Спокойная и безопасная жизнь может быть обеспечена только в результате активной жизненной позиции каждого из нас, решительной реакции на любое проявление зла. Не будь равнодушным и старайся помогать другим, поскольку и сами можете стать жертвой преступления. При этом помните, что Ваша помощь милиции может оказаться бесценной, предотвратить в дальнейшем непосредственную угрозу жизни и здоровью Вам и Вашим близким, обеспечить безопасность Вашего жилища.
Не сомневайтесь в необходимости сообщить в милицию свои подозрения, которые могут помочь раскрыть преступление, информировать (в том числе и анонимно) милицию о всех проявлениях вандализма и хулиганства, воровских притонах и местах, где, возможно собирается преступный элемент, алкоголики.
Обращай внимание на присутствие в районе твоего проживания незнакомых, а также подозрительных лиц.
Запиши идентификационные номера своего имущества. В случае кражи, помогут милиции быстрее найти твое имущество Перечень спрячь в надежном месте. В случае кражи имущества, сообщи эти сведения милиции при заявлении о преступлении.
Если Вы стали свидетелем преступления.
1. Квартирная кража, кража автомобиля:
— сохраняйте спокойствие, будьте выдержанным, постарайтесь запомнить детали;
— не пугайтесь преступника. Задержать его можете только в том случае, если уверены, что к прибытию милиции справитесь с ним сами или Вам кто-нибудь поможет;
— срочно вызовите милицию, сообщите ей всю информацию, отвечайте точно на все задаваемые вопросы;
— не пытайтесь провести расследование самостоятельно – то, что выглядит увлекательным в кинофильме, в жизни оказывается намного труднее и более опасным. Проведение расследования предоставь милиции.
2. Карманная кража:
— если увидите момент кражи – кричи громко: «Вор». Старайтесь задержать преступника «по горячим следам», то есть в момент совершения преступления;
— срочно вызовите милицию;
— постарайся обратить внимание на преступление как можно большего количества людей;
— если поблизости никого нет, кто мог бы Вам помочь – не пугайтесь, быстрей вызывайте милицию. Постарайтесь запомнить подробности, приметы преступника, другие детали.
3. Нападение разбойников или избиение:
— если не можете помочь потерпевшему, не встревайте в преступление – в такой ситуации Вы можете стать очередной жертвой преступника;
— если считаете, что у Вас есть возможность помочь – помогите;
— постарайтесь запомнить нападающих и их характерные приметы;
— как можно быстрее окажите помощь потерпевшим от нападения и при необходимости вызовите скорую помощь;
— подождите приезда милиции на месте происшествия, сообщите всю информацию, помогите установить преступников
Первый заместитель начальника
Ганцевичского РОВД
подполковник милиции
А.А. Крысюк