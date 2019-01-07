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В Солигорске от взрыва петард пострадали двое детей. МЧС предупреждает!!!

08.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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3 января 2019 11:20 2760

В Солигорске от взрыва петард пострадали двое детей. МЧС предупреждает!!!

Автор: Эдуард Кидяев.

1 января 2019 года в 01. 25 минут от дежурного врача приемного отделения УЗ Солигорская ЦРБ поступило сообщение о том, что в УЗ «Солигорская ЦРБ» с травмой глаза поступила девочка, 2009 г.р., жительница Солигорского р-на, Краснодворского с/с, аг.Кривичи.

В Солигорске от взрыва петард пострадали двое детей. МЧС предупреждает!!!

В ходе разбирательства установлено, что девочка вместе со своими родителями находилась на стадионе СШ № 11 г. Солигорска, из окна рядом стоящего дома была выброшена петарда вблизи девочки, в результате взрыва петарды девочка получила травму глаза. С диагнозом «ушиб левого века глазного яблока, повреждение слезного канальца» пострадавшая будет размещена в детскую Минскую областную клиническую больницу. Как рассказали в Главном управлении по здравоохранению Миноблисполкома, сейчас решается вопрос об операции. Ребенок получил контузию глазного яблока. Состояние пациентки врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один случай произошел в этот же день. В 19.30 в ЦОУ Солигорского ГРОЧС от дежурной медсестры УЗ «Солигорская ЦРБ» поступило сообщение о том, что при использовании бенгальских огней получил травму мальчик, 2009 г.р., после осмотра дежурным врачом поставлен диагноз «химический ожог первого пальца правой кисти 1-2 степени (менее 1% тела)». В госпитализации не нуждается.

В Солигорске от взрыва петард пострадали двое детей. МЧС предупреждает!!!

МЧС напоминает! Чтобы избежать трагических последствий от пиротехники: — при покупке пиротехнических изделий обращайте внимание на сроки годности, требуйте у продавца сертификат соответствия пиротехнического изделия; — храните пиротехнические изделия вдали от нагревательных приборов в недоступном для детей месте; — не разбирайте и не подвергайте механическому воздействию пиротехнические изделия; — не переносите изделия в карманах, под одеждой; — не используйте изделия, имеющие дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля; — не используйте пиротехнические изделия вблизи людей, жилых домов, при сильном ветре, на маленьких площадях; — не наклоняйтесь над пиротехническими изделиями во время их использования, не запускайте повторно в случае отказа либо сгорания фитиля; — не позволяйте детям использовать пиротехнические изделия; — при использовании пиротехнических изделий строго следуйте инструкции. Соблюдение указанных правил и рекомендаций поможет избежать чрезвычайных происшествий!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации Солигорского ГРОЧС.

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Теги: Новости
 
 
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3 января 2019 11:20 2760 В Солигорске от взрыва петард пострадали двое детей....
 
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