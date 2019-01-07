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На заправках «Белоруснефти» подешевело дизельное топливо и бензин

08.01.2019 — Разное | Soligorsk News  
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3 января 2019 10:33 1803

На заправках «Белоруснефти» подешевело дизельное топливо и бензин

Автор: Эдуард Кидяев.

На заправках «Белоруснефти» с 3 января стоимость 1 литра бензина АИ-95-К5 составляет Br1,52, бензина АИ-92-К5 — Br1,41, дизельное топливо стоит Br1,53 за 1 литр.

На заправках «Белоруснефти» подешевело дизельное топливо и бензин

На АЗС «Белоруснефти» сегодня снизились цены — на дизельное топливо на 1 копейку и бензин — на 2 копейки. Об этом сообщается на официальном сайте компании.  Как пояснили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим», остальные сети АЗС также имеют право снизить у себя цены на топливо. «Мы устанавливаем предельные максимальные цены, а АЗС могут давать скидки», — отметили в концерне.

Источник: сайт БЕЛТА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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3 января 2019 10:33 1803 На заправках «Белоруснефти» подешевело дизельное...
 
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