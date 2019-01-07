На заправках «Белоруснефти» подешевело дизельное топливо и бензин

На АЗС «Белоруснефти» сегодня снизились цены — на дизельное топливо на 1 копейку и бензин — на 2 копейки. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Как пояснили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим», остальные сети АЗС также имеют право снизить у себя цены на топливо. «Мы устанавливаем предельные максимальные цены, а АЗС могут давать скидки», — отметили в концерне.