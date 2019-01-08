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«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами
Новости Беларуси. Они улетели, но обещали вернуться. 8 января Минск прощался с участниками XV Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный трофей этого неофициального чемпионата мира остается у нас. В финальном матче команда Президента Беларуси
На посадку своих рейсов хоккеисты спешат с улетными эмоциями. У Томмазо даже клюшка, кажется, еще не остыла от жарких баталий, и специальный приз не упакованы – как самый дорогой груз.
Томазо Теофооли, игрок сборной Международной федерации хоккея:
Впрочем, Рождественский турнир удивлять любит и умеет. Томмазо – игрок-любитель, при этом опытный спортивный функционер в Италии.
Потому его интерес льдом не ограничивался. На семинарах в рамках турнира будущее хоккея обсуждалось с мировым размахом.
Яна Шипко, СТВ:
Андрэ Нусбаум, игрок сборной Швейцарии:
Массимо Ямуши, игрок сборной Швейцарии:
Уже не первый год спутник турнира – финал «Золотой шайбы». Для юных игроков делить лед с прославленными профи – сильнейшая мотивация. В этом году победа
Турнир выдался одним из самых сильных по уровню за всю историю, финальная игра тому подтверждение. Практически традиционный соперник наших в финале – Россия – не смог вырвать победу. Счет 8:5, и главный трофей в 12-й раз остается дома.
В разные годы на турнире гостили и Уэйн Гретцки, и Фил Эспозито. В 2019 году на минский лед в качестве игроков вышли звезды НХЛ. Дайнюс Зубрус, Андрей Николишин, Дмитрий Христич здорово усилили свои сборные, а заодно дали мастер-класс подрастающей смене.
Словак Йозеф Штумпел – не чужая нам хоккейная легенда, ведь выступал за минское «Динамо» восемь лет назад.
Йозеф Штумпел, игрок сборной Словакии:
Хоккейный праздник наверняка запомнится и болельщикам.
Колоссальную поддержку ощущали не только хозяева турнира. Еще бы – когда в командах играют такие звезды, пусть и ветераны, красивая игра обеспечена.
Джума аль-Дахери, игрок сборной ОАЭ:
Сборная Арабских Эмиратов на четвертом месте, после финнов. Бронзу они однажды завоевывали. Однако для них главная победа – импульс для развития хоккея в своей стране, который получают здесь.
Халед аль-Кубейси, менеджер сборной ОАЭ:
Рождественский турнир не только дарит яркое начало спортивного года белорусским болельщикам. Для иностранных поклонников хоккея и спортивных функционеров это событие приобретает все большую значимость. Интересно, расширится ли география турнира в 2020 году? Организаторы намекнули, что желающих приехать все больше.
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Новости Беларуси. Они улетели, но обещали вернуться. 8 января Минск прощался с участниками XV Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости...
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