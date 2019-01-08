ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

08.01.2019 22:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Они улетели, но обещали вернуться. 8 января Минск прощался с участниками XV Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Главный трофей этого неофициального чемпионата мира остается у нас. В финальном матче команда Президента Беларуси оказалась сильнее российских хоккеистов. Итоговый счет 8:5. Это был настоящий ледовый поединок, за которым следили не только в Беларуси. О настоящих мужских эмоциях корреспондент Яна Шипко.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

На посадку своих рейсов хоккеисты спешат с улетными эмоциями. У Томмазо даже клюшка, кажется, еще не остыла от жарких баталий, и специальный приз не упакованы – как самый дорогой груз.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Томазо Теофооли, игрок сборной Международной федерации хоккея:
Это приз в номинации «Лучший игрок матча» во время нашей последней игры с Балтией. Это меня очень удивило, потому что обычно защитники не становятся лучшими игроками.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Впрочем, Рождественский турнир удивлять любит и умеет. Томмазо – игрок-любитель, при этом опытный спортивный функционер в Италии.

Томмазо Теофоли: «Беларусь – поистине хоккейная страна»

Потому его интерес льдом не ограничивался. На семинарах в рамках турнира будущее хоккея обсуждалось с мировым размахом.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Яна Шипко, СТВ:
В национальном аэропорту сегодня как никогда много пассажиров с крупногабаритным багажом. Участники Рождественского турнира разлетаются в разные уголки мира. Ну а в багаже впечатлений увозят с собой приятное послевкусие от невероятного спортивного праздника.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Андрэ Нусбаум, игрок сборной Швейцарии:
Я здесь впервые, и мне все очень понравилось, супер-турнир! Организация идеальная, все четко, милые люди, красивая страна. А больше всего меня впечатлило посещение детского дома. Были рады доставить детям радость.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Массимо Ямуши, игрок сборной Швейцарии:
Больше всего мне нравится организация турнира: все на высшем уровне. А также я рад возможности открыть для себя новые места, познакомиться с игроками из стольких стран. Такие мероприятия очень важны для хоккейного духа и для молодых игроков.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Уже не первый год спутник турнира – финал «Золотой шайбы». Для юных игроков делить лед с прославленными профи – сильнейшая мотивация. В этом году победа досталась столичным «Грифонам».

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Турнир выдался одним из самых сильных по уровню за всю историю, финальная игра тому подтверждение. Практически традиционный соперник наших в финале – Россия – не смог вырвать победу. Счет 8:5, и главный трофей в 12-й раз остается дома.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

В разные годы на турнире гостили и Уэйн Гретцки, и Фил Эспозито. В 2019 году на минский лед в качестве игроков вышли звезды НХЛ. Дайнюс Зубрус, Андрей Николишин, Дмитрий Христич здорово усилили свои сборные, а заодно дали мастер-класс подрастающей смене.

Словак Йозеф Штумпел – не чужая нам хоккейная легенда, ведь выступал за минское «Динамо» восемь лет назад.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Йозеф Штумпел, игрок сборной Словакии:
Минск очень поменялся, я здесь семь лет не был.

Йозеф Штумпел: «Самое главное – чтобы хорошие игроки сюда приезжали и показывали, как им нравится хоккей»

Хоккейный праздник наверняка запомнится и болельщикам.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Колоссальную поддержку ощущали не только хозяева турнира. Еще бы – когда в командах играют такие звезды, пусть и ветераны, красивая игра обеспечена.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Джума аль-Дахери, игрок сборной ОАЭ:
Хотели поблагодарить фанатов за невероятную поддержку на протяжении всего турнира. Для нашей страны участие здесь – прежде всего отличный опыт. В этом году с нами новые игроки, и многие начали играть и повысили свой уровень именно благодаря участию здесь. Белорусы очень гостеприимные. Для меня честь играть здесь. И лично я надеюсь приехать сюда уже в качестве туриста с моей семьей, возможно, даже летом.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Сборная Арабских Эмиратов на четвертом месте, после финнов. Бронзу они однажды завоевывали. Однако для них главная победа – импульс для развития хоккея в своей стране, который получают здесь.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Халед аль-Кубейси, менеджер сборной ОАЭ:
Для нашего хоккея очень важно поддержать связь с Беларусью. Мы заинтересованы в развитии хоккея, чтобы молодежь также начинала играть. Здесь потрясающая арена и атмосфера. Потому мы стараемся каждый год приезжать.

«Отличный опыт»: подводим итоги Рождественского турнира вместе с иностранными хоккеистами

Рождественский турнир не только дарит яркое начало спортивного года белорусским болельщикам. Для иностранных поклонников хоккея и спортивных функционеров это событие приобретает все большую значимость. Интересно, расширится ли география турнира в 2020 году? Организаторы намекнули, что желающих приехать все больше.
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Они улетели, но обещали вернуться. 8 января Минск прощался с участниками XV Рождественского турнира любителей хоккея, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
На заправках «Белоруснефти» подешевело дизельное топливо и бензин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика