Бани, бассейн и корты. ФОК «Серебрянка» начнет работать на полную мощность в середине лета

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Серебрянка» завершится в начале 2019 года, а на полную мощность он начнет работать в середине лета, сообщили агентству « Минск-Новости » в администрации Ленинского района. Читайте, что будет включать в себя ФОК.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

ФОК «Серебрянка» расположен на проспекте Рокоссовского. Он находится в управлении госкомпании «Аква-Минск», которая заведует в числе прочего аквапарком «Лебяжий» и комплексом «Мандарин» на Ангарской.

Реконструкция ФОКа в Серебрянке началась в 2016 году, и изначально ее планировали завершить к 1 октября 2018-го, но сроки сместились. Работы завершат в начале этого года.

ФОК пополнится 13 новыми крытыми теннисными кортами и 3 грунтовыми. Начнет также работать водно-термальный комплекс, в который входят бассейн и две бани — турецкая и финская. Кроме того, за время реконструкции комплекса восстановлено покрытие поля для мини-футбола. Ранее тут планировался также открытый бассейн, но от него, видимо, отказались.

Медицинский центр, который построен возле ФОКа, планируют открыть в середине лета после получения необходимых лицензий. В медучреждении будет установлено французское оборудование.

Сейчас уже работают новая гостиница и многоуровневая стоянка.