|
Бани, бассейн и корты. ФОК «Серебрянка» начнет работать на полную мощность в середине лета
Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Серебрянка» завершится в начале 2019 года, а на полную мощность он начнет работать в середине лета, сообщили агентству «
ФОК «Серебрянка» расположен на проспекте Рокоссовского. Он находится в управлении госкомпании «Аква-Минск», которая заведует в числе прочего аквапарком «Лебяжий» и комплексом «Мандарин» на Ангарской.
Реконструкция ФОКа в Серебрянке началась в 2016 году, и изначально ее планировали завершить к 1 октября 2018-го, но сроки сместились. Работы завершат в начале этого года.
ФОК пополнится 13 новыми крытыми теннисными кортами и 3 грунтовыми. Начнет также работать водно-термальный комплекс, в который входят бассейн и две бани — турецкая и финская. Кроме того, за время реконструкции комплекса восстановлено покрытие поля для мини-футбола. Ранее тут планировался также открытый бассейн, но от него, видимо, отказались.
Медицинский центр, который построен возле ФОКа, планируют открыть в середине лета после получения необходимых лицензий. В медучреждении будет установлено французское оборудование.
Сейчас уже работают новая гостиница и многоуровневая стоянка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читайте, что включает в себя комплекс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)