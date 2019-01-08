Организаторы представили официальный логотип «Евровидения-2019»









Популярное музыкальное состязание пройдет с 14 по 18 мая в столице Израиля.





Логотип конкурса представляет собой золотую звезду, состоящую из трех треугольников. На его создание авторов вдохновил слоган конкурса этого года: Dare to Dream («позволь себе мечтать»).









— Треугольник — один из древнейших символов в мире, объединяющий творчество и природу, встречается музыке, искусстве, космологии, — говорят создатели логотипа. — Когда треугольники объединяются и соединяются по-разному, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечность звездного неба, и символизируют звезд будущего, которые соберутся на конкурсе в Тель-Авиве в мае.





Продажи билетов на «Евровидение-2019» стартуют в конце января.



