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Организаторы представили официальный логотип «Евровидения-2019»

08.01.2019 23:48 — Разное | Партизан  
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Публике официально представили логотип песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на EBU (Европейский вещательный союз).

 

Популярное музыкальное состязание пройдет с 14 по 18 мая в столице Израиля.

Логотип конкурса представляет собой золотую звезду, состоящую из трех треугольников. На его создание авторов вдохновил слоган конкурса этого года: Dare to Dream («позволь себе мечтать»).


— Треугольник — один из древнейших символов в мире, объединяющий творчество и природу, встречается музыке, искусстве, космологии, — говорят создатели логотипа. — Когда треугольники объединяются и соединяются по-разному, они становятся новым единым целым, отражающим бесконечность звездного неба, и символизируют звезд будущего, которые соберутся на конкурсе в Тель-Авиве в мае.

Продажи билетов на «Евровидение-2019» стартуют в конце января.


 
Теги: Минск
 
 
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Публике официально представили логотип песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на EBU (Европейский...
 
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