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СМИ: Гуренко покинет минское «Динамо»
Как стало известно
Контракт закончился еще в конце прошлого года, а предложения о продлении сотрудничества специалист не получил.
Как сообщал «Прессбол», Гуренко может перебраться клуб «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии, который возглавляет Славолюб Муслин.
Ранее сообщалось о том, что Юрий Чиж может сохранить контроль над минским «Динамо».
По информации Tribuna.com, в отношениях между Чижом и Гуренко случился конфликт после разгромного поражения от «Зенита» (1:8) в квалификации Лиги Европы.
Выход динамовцев из отпуска намечен на 10 января. Ожидается, что тренировку проведет главный тренер дубля Артем Челядинский, хотя не исключены и иные варианты развития событий. В частности, сразу несколько источников называют возможными кандидатами на пост главного тренера «Динамо» россиян Андрея Тихонова и Андрея Каряку, однако подтвердить достоверность этой информации на данный момент не удалось.
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Как стало известно Tribuna.com, главный тренер Сергей Гуренко покинет минское «Динамо».
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