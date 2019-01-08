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Аэропорт Хитроу приостанавливал вылеты из-за замеченного беспилотника
Лондонский аэропорт Хитроу приостановил все вылеты из-за беспилотника, обнаруженного в районе летного поля. Полиция проверяла, может ли беспилотник представлять опасность.
Примерно через час после прекращения вылетов Хитроу объявил о возобновлении работы.
По информации Sky News, закрыта была только северная взлетно-посадочная полоса аэропорта, а параллельная ей южная работала. Последний вылет из Хитроу произошел в 20.15 по минскому времени, отмечает Flightradar24.
19 и 20 декабря лондонский Гатвик также был закрыт из-за сообщений о беспилотниках, замеченных в районе летного поля. По подозрению в причастности к запуску беспилотника были задержаны двое человек, но их затем отпустили без предъявления обвинений. За информацию о происшествии объявлена награда 50 тысяч фунтов.
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Лондонский аэропорт Хитроу приостановил все вылеты из-за беспилотника, обнаруженного в районе летного поля. Полиция проверяла, может ли беспилотник представлять...
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