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В школах Туркменистана обновили портреты президента

08.01.2019 21:59 — Разное | Партизан  
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В общеобразовательных учреждениях Туркменистана снова сменили портреты президента, передает Азатлык.



Смена портретов президента Гурбангулы Бердымухамедова произошла в выходные.

«В школах Дашогуза вчера поменяли портреты президента. Портреты с сединой. Учителям пришлось скидываться по 5 манатов ($1,43)», - сообщает издание.

Обновление портретов в госучреждениях осуществляется по всей стране.

В столице Туркменистана новые портреты президента с седыми волосами имеются в свободной продаже и их можно свободно приобрести по цене 5 манатов ($1,43) за большой портрет и 3 маната (менее $1) за портрет меньшего размера.

Портреты «прошлого сезона», на которых президент изображен с черными волосами, в настоящее время реализуются со скидкой, их стоимость 4 маната ($1,14).

Летом прошлого года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов внезапно поменял свой имидж и стал появляться на публике с проблесками седины в волосах. До этого на всех снимках и кадрах в государственных СМИ Туркменистана Бердымухамедов появлялся с чёрными волосами.

Обновление портретов в госучреждениях Туркменистана носит систематический характер и осуществляется в основном за счет сотрудников бюджетной сферы. Портреты размещены во всех госучреждениях и общественных местах. Все помещения госучреждений, в том числе школы, больницы, санатории, министерства, хякимлики, местные органы самоуправления, правоохранительные органы, спортивные объекты и концертные залы, а также аэропорты и салоны самолетов должны иметь портрет президента страны.

Фотографии президента Гурбангулы Бердымухамедова занимают и основную часть публикаций всех печатных изданий страны.

В 2016 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил право возглавлять страну пожизненно, а в 2017 году начал свой третий семилетний срок, навбрав на выборах более 97% голосов избирателей. Бердымухамедов возглавил страну после смерти первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова в декабре 2006 года. Он тогда возглавил комиссию по организации похорон Ниязова, а потом стал исполняющим обязанности президента страны.


 
 
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В общеобразовательных учреждениях Туркменистана снова сменили портреты президента, передает Азатлык.
 
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