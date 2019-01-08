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Тренер бронзовых призеров "Золотой шайбы": приехали на турнир, говорят, полсостава не подходит

08.01.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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Главный тренер бронзовых призеров турнира "Золотая шайба" кобринского "Атланта" Алексей Капуза рассказал о проблемах своей команды.


Автор фото: Александр КУШНЕР

Беседу опубликовала "СБ. Беларусь Сегодня". 

На чемпионат области поехали с одним составом, но оказалось, что по регламенту республиканского турнира такой состав не подходит. А других просто не было. В итоге половина детей отправилась домой, а мне выдали других.

Как это выдали?

Просто привели школьников. Часть — кобринских, часть — брестских. Большинство только иногда на массовые катания ходили. Правила пришлось по ходу матчей изучать. Вот серьезно: играть в хоккей в нашей команде изначально хоть как-то умели всего три человека. Вратарь у нас не самый сильный, к тому же стоять в воротах с порванными щитками и на игровых коньках – сомнительная перспектива.

Ребята приехали со своей экипировкой?

Форма — это отдельная история. Вы же видели даже на примере матча за третье место: ребята из Гродно все красивые, у всех экипировка. А наши — кто в спортивных штанах вышел, кто в чем. Мы просто пришли на склад, где старая списанная форма лежала, и выбирали, что осталось. 

В итоге у кого-то на одной руке перчатка ССМ, а на другой — "Бауэр" и другого цвета. Потому что целые были только эти. Для тех, кто к нам добавился, мы вообще взяли форму в Ивацевичах. Созвонились, заехали по дороге в Минск — нам коробку вынесли: ищите. Так с этой коробкой здесь и ходили по всей "Чижовка-Арене". На обратном пути нужно в Ивацевичах ее вернуть".

Вы завоевали бронзу республиканского турнира "Золотая шайба", но сейчас получите награды, вернете форму в Ивацевичах — и что дальше?
Да, форму вернем, высадим кобринских ребят, остальные уедут в Брест. Вот и весь "Атлант".

Победителем турнира "Золотая шайба" стала команда "Грифоны", за которую выступает Николай Лукашенко. Серебро у "Сокола" из Горок.


 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Главный тренер бронзовых призеров турнира "Золотая шайба" кобринского "Атланта" Алексей Капуза рассказал о проблемах своей команды.
 
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