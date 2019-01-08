



Автор фото: Александр КУШНЕР









На чемпионат области поехали с одним составом, но оказалось, что по регламенту республиканского турнира такой состав не подходит. А других просто не было. В итоге половина детей отправилась домой, а мне выдали других.





Как это выдали?





Просто привели школьников. Часть — кобринских, часть — брестских. Большинство только иногда на массовые катания ходили. Правила пришлось по ходу матчей изучать. Вот серьезно: играть в хоккей в нашей команде изначально хоть как-то умели всего три человека. Вратарь у нас не самый сильный, к тому же стоять в воротах с порванными щитками и на игровых коньках – сомнительная перспектива.





Ребята приехали со своей экипировкой?





Форма — это отдельная история. Вы же видели даже на примере матча за третье место: ребята из Гродно все красивые, у всех экипировка. А наши — кто в спортивных штанах вышел, кто в чем. Мы просто пришли на склад, где старая списанная форма лежала, и выбирали, что осталось.





В итоге у кого-то на одной руке перчатка ССМ, а на другой — "Бауэр" и другого цвета. Потому что целые были только эти. Для тех, кто к нам добавился, мы вообще взяли форму в Ивацевичах. Созвонились, заехали по дороге в Минск — нам коробку вынесли: ищите. Так с этой коробкой здесь и ходили по всей "Чижовка-Арене". На обратном пути нужно в Ивацевичах ее вернуть".





Вы завоевали бронзу республиканского турнира "Золотая шайба", но сейчас получите награды, вернете форму в Ивацевичах — и что дальше?

Да, форму вернем, высадим кобринских ребят, остальные уедут в Брест . Вот и весь "Атлант".





Победителем турнира "Золотая шайба" стала команда "Грифоны", за которую выступает Николай Лукашенко. Серебро у "Сокола" из Горок.



