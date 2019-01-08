Климкин: Вступление Украины в ЕС и НАТО – дело не двух, но и не 30 лет





Климкин: Если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и в НАТО через год или два – никогда не верьте

Фото: ЕРА

"1+1" заявил, что вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО следует рассматривать в среднесрочной перспективе. 8 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалузаявил, что вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО следует рассматривать в среднесрочной перспективе.





"Вступление в ЕС и вступление в НАТО – это история, имеющая среднесрочную перспективу. Если кто-то скажет, что мы вступим через год или два – никогда не верьте. Это чистая ложь и введение людей в заблуждение. Но если вам кто-то скажет, что это дело минимум на 30 лет – тоже не верьте, поскольку опыт свидетельствует совсем о другом", – сказал Климкин.





Европейская и евроатлантическая интеграция Украины возможна, если "мы будем по-настоящему работать и меняться", подчеркнул министр.





"Поскольку так, как сегодня меняется Украина, она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит. Также и с НАТО", – сказал Климкин.





Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и начала российской агрессии на Донбассе. В конце 2014-го Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики “внеблоковости“. В июне 2017 года парламент поддержал закон, закрепляющий намерение Украины вступить в НАТО.





В декабре 2017 года президент Украины Петр Порошенко говорил, что в скором будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении страны в НАТО и Европейский союз.





В начале августа 2018-го президент заявил, что Верховная Рада сможет собрать 300 голосов для внесения изменений в Конституцию и законодательно установить курс страны на Евросоюз и НАТО.





20 сентября 2018 года Верховная Рада Украины внесла в повестку сессии и направила на рассмотрение в Конституционный Суд Украины законопроект о закреплении в Конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО.



