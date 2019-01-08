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Ивану Венцелю – 80 лет. В Бресте чествовали председателя горисполкома 1988-1995 г.
09.01.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Брестском горисполкоме поздравили с 80-летием Ивана Болеславовича Венцеля, который руководил исполнительной властью города в 1988-1995 годах.
Чествование юбиляра прошло в начале рабочего заседания Брестского горисполкома 8 января. Глава города Александр
Под аплодисменты юбиляру вручили цветы и памятный подарок.
В ответном слове Иван Болеславович пожелал родному городу процветания: «Я помню Брест с 1955 года, когда 16-летним пареньком приехал сюда учиться в железнодорожном техникуме. Помню руины Брестской крепости, еще не тронутые рукой реставраторов. Я рад, что и моя доля влилась в общий труд брестчан. Уверен, что мы станем лучше любого европейского города. Я вижу, как преображается Брест в год своего 1000-летия».
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В Брестском горисполкоме поздравили с 80-летием Ивана Болеславовича Венцеля, который руководил исполнительной властью города в 1988-1995 годах. Чествование юбиляра...
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