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Ивану Венцелю – 80 лет. В Бресте чествовали председателя горисполкома 1988-1995 г.

09.01.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестском горисполкоме поздравили с 80-летием Ивана Болеславовича Венцеля, который руководил исполнительной властью города в 1988-1995 годах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62354.php

Ивану Венцелю – 80 лет. В Бресте чествовали председателя горисполкома 1988-1995 г.

Чествование юбиляра прошло в начале рабочего заседания Брестского горисполкома 8 января. Глава города Александр Рогачук, поздравляя ветерана, отметил: «Ваш период работы пришелся на трудное время, когда на смену одной государственности пришла другая. Это было время нелегких решений, многое приходилось делать впервые». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62354.php

Ивану Венцелю – 80 лет. В Бресте чествовали председателя горисполкома 1988-1995 г.

Под аплодисменты юбиляру вручили цветы и памятный подарок.

В ответном слове Иван Болеславович пожелал родному городу процветания: «Я помню Брест с 1955 года, когда 16-летним пареньком приехал сюда учиться в железнодорожном техникуме. Помню руины Брестской крепости, еще не тронутые рукой реставраторов. Я рад, что и моя доля влилась в общий труд брестчан. Уверен, что мы станем лучше любого европейского города. Я вижу, как преображается Брест в год своего 1000-летия».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62354.php

Ивану Венцелю – 80 лет. В Бресте чествовали председателя горисполкома 1988-1995 г.


Уже после чествования Иван Болеславович рассказал, как начиналась его трудовая биография: после окончания железнодорожного тезникума в Бресте – работа на Дальнем Востоке, военная служба на Курильских островах. На вопрос, какие периоды были наиболее трудными для него как руководителя, он ответил так: «Сложным был период бурного развития Бреста, ведь мы входили в десятку самых быстрорастущих городов. Вслед за заводами приходилось много строить жилья, школ, детских садов. Второй трудный период – когда с распадом СССР ослабела государственная власть. С избранием Президентом Республики Беларусь Александра Лукашенко этот период закончился, и мы смогли начать планомерное развитие».

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестском горисполкоме поздравили с 80-летием Ивана Болеславовича Венцеля, который руководил исполнительной властью города в 1988-1995 годах. Чествование юбиляра...
 
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