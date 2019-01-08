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В Беларуси 2018 год стал одним из самых теплых в истории
09.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Беларуси, сообщает «МИР 24». Хотя морозы тоже были.
Самую низкую температуру зафиксировали в Кличеве. Столбики термометров там опустились до минус 30,5 градуса.
Самая высокая температура была в Волковыске и Пинске, где воздух прогрелся до плюс 32,5 градуса.
Климатическое лето в Беларуси продолжалось четыре месяца.
Точность
«Введены были знаковые объекты, в том числе комплекс метеорологических и аэронаблюдений в Минске. Это позволит нам проводить достаточно большой комплекс наблюдений. В том числе возобновляются аэрологические наблюдения. Они позволят нам оценить все основные метеорологические параметры в верхних слоях атмосферы», – говорит начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Беганский.
Синоптики не исключают, что в новом году будет тоже тепло.
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Климатическое лето в республике продолжалось четыре месяца.
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