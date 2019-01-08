ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси 2018 год стал одним из самых теплых в истории

09.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Прошедший год стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Беларуси, сообщает «МИР 24». Хотя морозы тоже были.

Самую низкую температуру зафиксировали в Кличеве. Столбики термометров там опустились до минус 30,5 градуса.

Самая высокая температура была в Волковыске и Пинске, где воздух прогрелся до плюс 32,5 градуса.

Климатическое лето в Беларуси продолжалось четыре месяца.

Точность прогнозов погоды увеличилась до 95%.

«Введены были знаковые объекты, в том числе комплекс метеорологических и аэронаблюдений в Минске. Это позволит нам проводить достаточно большой комплекс наблюдений. В том числе возобновляются аэрологические наблюдения. Они позволят нам оценить все основные метеорологические параметры в верхних слоях атмосферы», – говорит начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Беганский.

Синоптики не исключают, что в новом году будет тоже тепло.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Климатическое лето в республике продолжалось четыре месяца.
 
Новости дня
Новости разные
 
9 января. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика