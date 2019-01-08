9 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Сербия - День республики.

ПРИМЕТЫ:

Стефан (Степан). Начинались молодёжные вечеринки, ходили ряженые по дворам. Основной день найма батраков, пастухов.

РОДИЛИСЬ:

1797 Фердинанд Петрович ВРАНГЕЛЬ, российский мореплаватель. Врангель был противником продажи Аляски США, но к тому времени он уже находился в отставке.

1890 Карел ЧАПЕК, чешский писатель. С братом и соавтором Йозефом изобрёл слово "робот". Братья ввели в действие пьесы "R.U.R." человекоподобные механизмы и назвали их "лаборами", от латинского слова labor ("работа"). Но это название не понравилось Карелу, и он решил назвать эти механизмы чешским словом, имеющим такое же значение.

1930 Игорь Александрович НЕТТО, знаменитый российский футболист, капитан сборной СССР. Ни один рассказ об истории советской сборной не обходится без упоминания о поступке Нетто на Чемпионате мира 1962 года. В матче СССР - Уругвай мяч после удара Игоря ЧИСЛЕНКО оказался в воротах южноамериканцев. Уругвайцы убеждали арбитра в том, что гола не было: мол, мяч попал в сетку с внешней стороны и, порвав её, пересёк линию ворот. Судья был непреклонен, но Нетто, узнав от Численко, что он действительно не попал в ворота и соперники правы, попросил рефери отменить гол. Таких проявлений честной игры на столь высоком уровне в истории мирового футбола больше не было.

1941 Сара НАЗАРБАЕВА, супруга президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

1944 Джеймс Патрик ПЕЙДЖ, основатель группы "Led Zeppelin".

1951 Семён Александрович ФУРМАН, российский актёр.

1964 Александр Николаевич КАРЛЮКЕВИЧ, белорусский писатель, журналист и госдеятель.

1970 Лара Кэти ФАБИАН (КРОКАРТ), бельгийская певица. Поёт и на русском языке.

1982 КЭТРИН (Кейт МИДДЛТОН), герцогиня Кембриджская, супруга герцога Уильяма, внука королевы Великобритании. У Кейт двое сыновей и дочь.

1987 Олена (Елена Михайловна) ПИДГРУШНАЯ, украинская биатлонистка. Родилась в Польше. Разведена, увлекается вышиванием.

СОБЫТИЯ:

1599 В Массельбурге (Шотландия) была создана древнейшая из официально зарегистрированных масонских лож.

1746 Французский ювелир Жорж Фредерик СТРАСС возродил известный ещё в Древнем Египте способ приготовления искусственных драгоценных камней из хрусталя с добавлением окиси свинца, по блеску и игре очень похожих на настоящие. Позже эти обычные «стекляшки» для краткости назвали стразами, и они до сих в моде.

1768 Были выпущены первые российские бумажные деньги. Их сделали из старых дворцовых салфеток и скатертей.

1799 Британский премьер-министр Уильям ПИТТ впервые в мире ввёл подоходный налог.

1927 В кинотеатре Монреаля (Канада) из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибли 78 человек, из которых 77 были детьми (после этого десятки лет в канадской провинции Квебек детям до 16 лет было вообще запрещено посещать кинотеатры).

1951 Официально открылась штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Её официальный адрес таков: Площадь ООН, 760, Нью-Йорк, NY 10017, США.

1994 На 1-м канале российского телевидения вышел первый выпуск «Смехопанорамы». В передаче участвовали ТАРАПУНЬКА и ШТЕПСЕЛЬ, Михаил ЗАДОРНОВ, Виктор КОКЛЮШКИН, Евгений ПЕТРОСЯН и другие.

1996 Банда под руководством чеченского полевого командира Салмана РАДУЕВА совершила налёт на дагестанский город Кизляр, взяв в заложники 3700 человек в больнице и роддоме.