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Почему мужчины «преувеличивают» симптомы гриппа и простуды

09.01.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Почему мужчины «преувеличивают» симптомы гриппа и простуды

Существует утверждение, которое гласит, что мужчины преувеличивают симптомы простуды и иногда кажутся просто беспомощными.

Именно из-за этого близкие вынуждены ухаживать за ними, как за малыми детьми.

Существует феномен, который объясняет такое поведение – «мужской грипп» или на английском «man flu». Это состояние, при котором мужчины сильно преувеличивают симптомы гриппа или простуды. В большинстве случаев они демонстрировали откровенную беспомощность. Для женщин это состояние имеет собственное название – обычная простуда.

Исследователи ищут научную основу этого феномена. Ведь некоторые болезни и состояния действительно отличаются у мужчин и женщин. К примеру, боль из-за ишемической болезни сердца мы ощущаем по-разному - мужчины, как правило, чувствуют классическую «ударную» боль в груди, а женщины чаще испытывают нетипичные симптомы, такие как тошнота или одышка. Так же может быть с простудой и гриппом.

Однако до сих пор нет репрезентативных исследований на эту тему. Вот несколько результатов больших экспериментов ученых:

1. Женщины могут иметь другую реакцию на вакцины, которые защищают от гриппа. У них было больше местных системных реакций и лучший иммунный ответ. Вероятная причина – тестостерон. Мужчины с высоким уровнем этого гормона, имели более низкий уровень антител.

2. У мужчин был больший риск госпитализации из-за гриппа, чем у женщин.

3. Другое исследование показывает, что мужчины больше умирают от гриппа, чем женщины, независимо от других болезней.

Ученые склоняются к тому, что разница в ощущении симптомов возникает из-за гормональных различий. Однако это необходимо подтвердить исследованиями.

 

 

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