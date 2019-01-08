«Взяли больше 8 рублей». Минчанка жалуется на платные проверку и диагностику исправных газовых плит

В редакцию обратилась жительница Минска Елена. Женщина не понимает, почему к ней без вызова пришли сотрудники «Мингаза», сделали ненужное ей обследование газовой плиты, выставили счет за свои услуги больше чем на 8 рублей, да еще и дали предписание на диагностику оборудования, которую она должна тоже провести за свой счет. FINANCE.TUT.BY попытался разобраться в ситуации.



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— Когда моя мама-пенсионерка шла с работы, ее остановили возле подъезда сотрудники «Мингаза», сказали, что им нужно проверить нашу газовую плиту. Мама впустила их в квартиру, все показала, — рассказывает минчанка Елена. — После этого они нам сказали, что плита наша эксплуатируется 10 лет (хотя, по нашим подсчетам, 9 лет), написали, что нам нужно вызывать за свои деньги кого-то, чтобы нам провели диагностику оборудования.

Елена говорит, что работники, которые к ним приходили, были одеты в форму. Это были не лжегазовщики, которые сейчас ходят по домам, тоже якобы обследуют плиты и продают сигнализаторы контроля концентрации метана и угарного газа. Да и в документах, которые выдали женщине, стоит печать «Мингаза».

— Я так понимаю, что приход «Мингаза» был связан со взрывом в Магнитогорске, им нужно для галочки сделать обход, — предполагает Елена. — Нам жалко денег на какое-либо обследование, потому что плита у нас работает хорошо, никаких нареканий нет. Да и за что с нас взяли больше 8 рублей? Мы ведь никого не вызывали, они сами пришли.

За комментарием мы обратились в службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «Мингаз». Специалисты подтвердили, что к Елене приходили именно сотрудники предприятия.

— В этом доме сейчас проходит плановое техническое обслуживание, — пояснили в УП «Мингаз». — Это не в одной квартире, а у всего дома. У жильцов есть договоры на поставку природного газа. Согласно этому документу и правилам использования газа в быту, есть нормативное требование, в соответствии с которым мы обязаны проводить техническое обслуживание. Полное техническое обслуживание проводится один раз в 10 лет. Такой график утвержден нашим предприятием.

В «Мингазе» сказали, что жильцов заранее предупредили о том, что будет проходить обследование газового оборудования, — вывесили объявления. В них было сказано, что потребители должны обеспечить доступ к оборудованию в любое удобное для них время, чтобы работники предприятия смогли проверить систему газопотребления на герметичность, чтобы не было непредвиденных ситуаций, как в России.

По поводу предписаний о диагностике, в УП «Мингаз» сказали, что после 10 лет использования плиты срок ее эксплуатации нужно продлевать.

— Есть руководство по эксплуатации газовых плит, к котором завод-изготовитель указывает срок службы. В данном случае это 10 лет. После истечения этого времени нужно проводить диагностику плиты и смотреть, может она дальше эксплуатироваться или нет, — пояснили на предприятии. — После диагностики продлевается срок эксплуатации еще на 4 года. После этого срока, если человек хочет продолжить пользоваться этой плитой, снова нужно проводить диагностику. И срок могут продлить еще на 3 года. Эта услуга платная. Сейчас она стоит 25 рублей 51 копейку.